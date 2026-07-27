SG Tiefenbach/Landshut feiert Auftaktsieg gegen 09

Die neue Saison hat begonnen - die alte Saison wurde abgehakt und zum Auftakt der A-Klasse Landshut musste das Team der neuen SG Tiefenbach I / SpVgg Landshut II zuhause gegen Geheimfavorit ETSV 09 antreten. Von der SpVgg Landshut waren Daniel Müller, Felix Vogt und Jannik Hoffedank in der Startelf und man konnte sofort spüren, dass diese Jungs unfassbares Potential haben und direkt das Niveau anhoben. Im ersten Durchgang war das Heimteam klar überlegen und erspielte sich immer wieder gute Möglichkeiten. In der 14. Min. bediente Felix Vogt den Knipser vom Dienst Soffietti und es stand 1-0. Nur wenige Minuten später stellte Youngster Daniel Müller auf 2-0 und das absolut verdient. Das 2-1 dann ein kleiner Wehrmutstropfen, denn diesen Treffer muss sich TW Rambach ankreiden lassen. Doch die SG-Jungs schüttelten sich kurz und legten in der 39. Min. nach - Soffietti nun als Vorlagengeber für den starken Felix Vogt, der den alten Abstand wieder herstellte. Die 2. Halbzeit begann dann zunächst wie gehabt, denn weiterhin hatte der Gastgeber Oberwasser und so war es erneut Soffietti der nach Vorarbeit von Spielertrainer Stefan Haas für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte. Leider stellte das Team um Kapitän Zellner ab der 60. Min. das Offensivspiel ein und wollte wohl nur noch Kontrolle und Ergebnisverwaltung betreiben, was zu einem unnötigem Zitterspiel führte, denn die Gäste hatten nun mehr vom Spiel und Marco Gargano erzielte das 2-4. Die "Eisenbahner" warfen nun alles nach vorne und belohnten sich für den Aufwand mit dem 3-4 in der 80. Min. Nun hatten die Gastgeber alle Hände voll zu tun um den Sieg zu sichern, aber Einsatz und Wille stimmten und so gab es keine große Ausgleichschance mehr für den ETSV. In der Schlussphase gerieten Haslauer und ein Spieler der Gäste noch heftig aneinander was der sicher leitende SR Lindemann in beiden Fällen mit einer glatten roten Karte bestrafte. Ein verdienter Sieg der neuformierten Truppe, die nun am Sonntag dem 9. August um 15 Uhr beim nächsten Meisterkandidaten antreten muss, der DJK Altdorf. Wir hoffen auf zahlreiche Fans und Unterstützung für die Jungs.