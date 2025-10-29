SG Thyrnau: Weber tritt zurück - Kurz hilft als "Feuerwehrmann" aus

Das "Trainer-Herbstbeben" in der Kreisliga Passau nimmt kein Ende. In den letzten Wochen ist es zu zahlreichen Rücktritten und Entlassungen gekommen, nun hat beim Tabellenletzten SG Thyrnau / Kellberg der seit Monaten verletzte Spielercoach Christian Weber seinen Dienst quittiert. Schon vor drei Wochen hat Konrad Plankenauer, der mit Weber ein gleichberechtigtes Übungsleiter-Duo bildete, aus privaten Gründen sein Amt abgeben . Bis zur Winterpause wird Marco Kurz in die Bresche springen. Der langjährige Landesligaspieler führte die Spielgemeinschaft in der "Corona"-Saison 2019/2021 in die Kreisliga und konnte in den beiden Folgejahren mit seinem Team jeweils den Klassenerhalt realisieren.

"Aus Verbundenheit zu den beiden Vereinen übernehme ich diese Aufgabe interimsweise bis zur Winterpause. Ein reiner Freundschaftsdienst, der in eineinhalb Wochen wieder beendet ist", verrät der 35-Jährige, der früher unter anderem das Trikot des 1. FC Passau und der SpVgg GW Deggendorf getragen hat.





Christian Weber hat sich im April einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen und konnte seither nicht mehr aktiv ins Geschehen eingreifen. Der ehemalige Aktive des damaligen Landesligisten TSV Waldkirchen stand knapp zwei Jahre auf der Kommandobrücke der SG, mit der er zunächst den Gang in die Kreisklasse antreten musste, dann jedoch auf Anhieb den sofortigen Wiederaufstieg schaffte. "Christian ist ein super Typ. Mit seiner Arbeit waren wir immer zufrieden und es hat bei uns auch keine Trainerdiskussion gegeben. Nach der schwachen Vorstellung im wichtigen Heimspiel gegen Schönberg (Anm. d. Red.: Die Partie ging mit 2:4 verloren) ist er auf uns zugekommen und hat uns mitgeteilt, dass er nicht mehr weitermacht. Das haben wir akzeptiert und wünschen ihm alles erdenklich Gute", sagt SG-Manager Andreas Mautner, der hofft, dass in den beiden "Sechs-Punkte-"Spielen in Hohenau und Oberkreuzberg nochmal etwas Zählbares auf die Habenseite gebracht werden kann: "Wir wünschen uns natürlich, dass Marco, dem wir für sein Einspringen sehr dankbar sind, nochmal ein paar Prozent aus der Mannschaft rauskitzeln kann und wir in den beiden wichtigen Partien etwas holen können."





Mit welchem Coach die SG Thyrnau / Kellberg in die Frühjahrsrunde gehen wird, ist noch komplett offen. "Wir werden uns umsehen und möchten selbstverständlich eine Lösung finden, von der wir vollumfänglich überzeugt sind. Grundsätzlich sind wir in alle Richtung offen", verrät Andreas Mautner.