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SG Thyrnau / Kellberg: Stadler rückt an die Seite von Exl und Löblein
Der 25-jähriger Stürmer erweitert das Trainerteam des Kreisliga-Absteigers
von Thomas Seidl · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
von links nach rechts: Andreas Mautner (Abteilungsleiter, sportlicher Leiter), Christoph Exl (Cheftrainer), Dominik Höfl (2. Vorstand Thyrnau), Timo Stadler (Spielertrainer), Matthias Rott (2. Vorstand Kellberg), Christian Friedl (Abteilungsleiter) – Foto: Verein
Nach nur einem Jahr ging es für die SG Thyrnau / Kellberg zurück in die Kreisklasse. Trotz einer passablen Frühjahrsrunde konnte die Spielgemeinschaft den Abstieg nicht verhindern und muss nun eine Etage weiter unten einen Neuaufbau machen. Sieben Spieler des bisherigen Kaders stehen nicht mehr zur Verfügung bzw. haben sich verändert. Mit Timo Stadler konnte allerdings ein zusätzlicher Spielertrainer engagiert werden, der zuletzt in Diensten des Bezirksliga-Aufsteigers FC Salzweg stand.
Der 25-jährige Angreifer wird gemeinsam mit Liniencoach Christoph Exl und dem spielenden Chefanweiser Nikolas Löblein - das Duo steht bereits seit der Winterpause auf der SG-Kommandobrücke - künftig die Richtung vorgeben.
"Unser neues Trainertrio hat bereits im Jugendbereich des 1. FC Passau zusammengearbeitet. Christoph, Nikolas und Timo sind also ein eingespieltes Trio, das sich gegenseitig vertraut und wertschätzt", berichtet SG-Sportchef Andreas Mautner, der sich von Neuzugang Stadler auch das eine oder andere Tor verspricht: "Timo bringt Kreis- und Bezirksligaerfahrung mit und soll unsere Offensivabteilung als Neuner bereichern. Von seiner Qualität und Führungsstärke erhoffen wir uns einiges."
von links nach rechts: Christian Friedl (Abteilungsleiter), Julian Meininger, Christoph Exl (Cheftrainer) – Foto: Verein
Ein weiterer Neuer ist Julian Meininger, der vom Kreisklassen-Absteiger DJK-SV Schaibing verpflichtet werden konnte. "Ein dynamischer Außenspieler mit Tempo und Entwicklungspotenzial. Eine Verstärkung für die Flügelposition", urteilt Mautner, der neben dem Abstieg aber auch die personelle Hiobsbotschaft zu verkraften hatte. Michael Wandl, Sebastian Sigl, Peter Schiffler und Daniel Löffler hängen ihr Schuhe an den Nagel. Jan Rührmeier, Anton Poschinger und Max Hinterdobler nehmen neue sportlicher Herausforderungen in Angriff.
"Wir wollen eine konkurrenzfähige und leidenschaftlich auftretende Mannschaft stellen, für die wir weitere Verstärkungen nicht ausschließen. Es wird ein sportlicher Neustart erfolgen. Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spieler und jungen Akteuren, mit der wir eine neue Energie entwickeln wollen", sagt Mautner.