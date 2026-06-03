SG Thyrnau / Kellberg: Stadler rückt an die Seite von Exl und Löblein

von links nach rechts: Andreas Mautner (Abteilungsleiter, sportlicher Leiter), Christoph Exl (Cheftrainer), Dominik Höfl (2. Vorstand Thyrnau), Timo Stadler (Spielertrainer), Matthias Rott (2. Vorstand Kellberg), Christian Friedl (Abteilungsleiter) – Foto: Verein

Nach nur einem Jahr ging es für die SG Thyrnau / Kellberg zurück in die Kreisklasse. Trotz einer passablen Frühjahrsrunde konnte die Spielgemeinschaft den Abstieg nicht verhindern und muss nun eine Etage weiter unten einen Neuaufbau machen. Sieben Spieler des bisherigen Kaders stehen nicht mehr zur Verfügung bzw. haben sich verändert. Mit Timo Stadler konnte allerdings ein zusätzlicher Spielertrainer engagiert werden, der zuletzt in Diensten des Bezirksliga-Aufsteigers FC Salzweg stand.



Der 25-jährige Angreifer wird gemeinsam mit Liniencoach Christoph Exl und dem spielenden Chefanweiser Nikolas Löblein - das Duo steht bereits seit der Winterpause auf der SG-Kommandobrücke - künftig die Richtung vorgeben.