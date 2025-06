SG Thüringen Weida/Stahl Unterwellenborn ist Landesmeister 2025

Gleich beim ersten gemeinsamen Auftritt auf Landesebene holte sich die SG FC Thüringen Weida/Unterwellenborn den Titel bei der Ü32 TFV Landesmeisterschaft. In den vergangen Jahren ab 2022 gingen die Titel entweder nach Weida oder 2023 an den SV Stahl. Nach dem letztjährigen DAHSC Turnier in Neuhof kam die Idee einer Spielgemeinschaft zwischen beiden Teams. Es begann dann eine Testphase mit mehreren Spielen gegen Gegner aus den aktuellen Ligen der Kreisliga bzw. KOL. Die Spiele waren wichtig um sich besser kennenzulernen und sich auf den diesjährigen DAHSC in Schneverdingen einzuspielen. Alle Gegner konnten besiegt werden und allen wurde schnell klar, dass die Idee, sich zusammenzuschließen nicht die schlechteste war. So kam es am Samstag in Tröbsdorf zum finalen Test bei der Endrunde bevor es vom 19. - 22.06. beim DAHSC 25 ernst wird. Am Ende sicherte man sich ungeschlagen den Titel mit 9 Punkten und 4:1 Toren. Es waren alle Spiele hart umkämpft und die Spielzeit von 30 Minuten je Spiel auch an den Modus beim DAHSC angepasst. Im ersten Spiel konnte der SV 1916 Großrudestedt knapp mit 1:0 bezwungen werden. Das erste Turnierspiel war mehr vom Kampf und Einsatz geprägt und sehr ausgeglichen. Umso wichtiger war es, dass man sich durch einen Treffer von Homer durchsetzen konnte. Nach einem Spiel Pause ging es dann gegen SG Kraftsdorfer SV. Hier gelang die frühe Führung durch einen direkt verwandelten Freistoß von Homer. Leider verpassten wir es, den Sack frühzeitig zu zumachen und trotz guter Chancen für klarere Verhältnisse zu sorgen. Im letzten Spiel des Turniers war die Ausgangslage dann klar…mindestens ein Unentschieden musste her um sich den Titel zu sichern. Gegen die SG Vimaria 91 Weimar geriet man überraschend in Rückstand und Großrudestedt mit ebenfalls 6 Punkten aber dem besseren Torverhältnis witterte am Seitenrand ihre Chance auf den Pokal. Ob es an der längeren Pause lag oder den 2-3 notgedrungen Umstellungen ( insbesondere nach der schweren Verletzung von Stefan Meyer,der mit einem Schlüsselbeinbruch länger ausfällt…gute Besserung und eine schnelle Genesung vom gesamten Team ). Es dauerte bis 10 Minuten vor Schluss als Müsa der erlösende Ausgleich gelang und wenig später belohnte sich H. Pohland mit einer gelungen Einzelaktion und dem an ihm verwirkten Foulelfmeter mit dem Siegtreffer zum 2:1. Obwohl man sich im letzten Spiel lange schwer tat,ging der Titel verdient an die SG und man stellte mit Homer den besten Torschützen des Turniers mit 2 Treffern. Jetzt heißt es Wunden lecken und sich auf den gemeinsamen Ausflug nach Schneverdingen vorzubereiten.

Der SV Stahl kann hier nochmal das Finale im Kreispokal Ü35 nutzen. Der Gegner am Freitag den 13.06. ist der SC Weimar. Anstoß ist 18 Uhr in Blankenhain.