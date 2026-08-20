SG TenSar 17 will den Schwung mitnehmen

– Foto: Marcel Eichholz

Die SG TenSar 17 hat sich in den ersten Wochen der Kreisliga Westküste West schnell Respekt verschafft. Am Freitag, 21. August, wartet nun die nächste Standortbestimmung: Um 19.30 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Matthias Langhans bei der SG Wilstermarsch an. Nach drei Spieltagen trennen beide Teams drei Punkte und neun Tabellenplätze. TenSar steht mit sechs Zählern und 8:2 Toren auf Rang zwei, Wilstermarsch ist mit drei Punkten und 3:5 Treffern Elfter.

Trainiert wird die SG Wilstermarsch von Henning Wilkens. Für seine Mannschaft bietet das Heimspiel die Chance, nach den beiden Rückschlägen wieder an den gelungenen Auftakt anzuknüpfen.

Die Formkurven zeigen derzeit ebenfalls in unterschiedliche Richtungen. Wilstermarsch startete mit einem 1:0 beim Hohenasper SC erfolgreich in die Saison, musste anschließend aber zwei Niederlagen hinnehmen. Auf das 0:2 gegen den BSC Brunsbüttel folgte zuletzt ein knappes 2:3 bei der SG Oldenswort/Witzwort.

TenSar reist dagegen mit Rückenwind an. Nach dem beeindruckenden 5:0 zum Auftakt bei Oldenswort/Witzwort setzte es zwar eine 0:2-Niederlage beim SV Hemmingstedt, doch am vergangenen Wochenende folgte die passende Reaktion. Gegen die SG Norderhamme gewann der Aufsteiger mit 3:0 und bestätigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe.

Langhans hofft auf personelle Entspannung

Gerade der Auftritt gegen Norderhamme dürfte Langhans Mut machen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehte TenSar nach der Pause auf. Alexander Splinter sorgte unmittelbar nach Wiederbeginn für das 1:0, anschließend erhöhten Bennet Dehn und Moshe Bo Franke innerhalb weniger Minuten auf 3:0.

Langhans hatte den Erfolg anschließend angesichts der angespannten Personalsituation besonders hoch eingeordnet. Mehrere Spieler hatten gefehlt, dennoch überzeugte seine Mannschaft mit Einsatz, Zweikampfstärke und einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang.

Vor dem Spiel in Wilstermarsch entspannt sich die Lage zumindest etwas. „Der Kader wird mit ein, zwei Leuten, die jetzt im Urlaub waren, aufgefüllt“, kündigt Langhans an. Zudem hofft der Coach darauf, dass verletzte Spieler zumindest wieder für Kurzeinsätze infrage kommen. Große Veränderungen am Aufgebot erwartet er dennoch nicht.

Mit dem Gegner beschäftigt sich der TenSar-Trainer vor allem über die eigene Vorbereitung. Wilstermarsch sei für seine Mannschaft weitgehend unbekannt. „Man kann sich nicht jede Mannschaft vorher angucken“, ordnet Langhans ein. Stattdessen richtet er den Blick auf die eigene Entwicklung.

Das Ziel ist klar: TenSar möchte dort weitermachen, wo die Mannschaft gegen Norderhamme aufgehört hat. „Wir wollen natürlich an dem anknüpfen und versuchen, erfolgreich zu sein“, betont Langhans. Mindestens etwas Zählbares soll die Rückfahrt versüßen.

Dabei sollte der Tabellenstand nicht darüber hinwegtäuschen, dass Wilstermarsch bislang durchaus konkurrenzfähig war. Beide Niederlagen folgten auf den knappen Auftaktsieg, zuletzt fehlte beim 2:3 in Oldenswort nur wenig zu einem weiteren Punktgewinn.

Für TenSar bietet die Partie dennoch die Möglichkeit, den starken Saisonstart weiter auszubauen. Sechs Punkte aus drei Begegnungen und erst zwei Gegentore sprechen bislang für die Stabilität des Aufsteigers. Ein weiterer Erfolg würde den Platz in der Spitzengruppe festigen – und unterstreichen, dass der gelungene Start mehr ist als nur eine Momentaufnahme.

Spieldaten: SG Wilstermarsch – SG TenSar 17, Freitag, 21. August 2026, 19.30 Uhr, 4. Spieltag der Kreisliga Westküste West.