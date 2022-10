SG Tegernseer Tal hat gegen den Zweiten nichts zu verlieren Heimspiel gegen Sachsenkam

Tegernseer Tal – Ihre erste Spielzeit ist für die SG Tegernseer Tal eine schwierige. In den ersten neun Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Björn Burhenne erst zwei Siege und ein Remis einfahren. Zuletzt setzte es eine etwas unglückliche 1:3-Niederlage gegen den SC Reichersbeuern. Am Dienstag (19.30 Uhr) ist der Tabellenzweite SV Sachsenkam zu Gast in Gmund.