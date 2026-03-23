SG Tegernseer Tal gewinnt mühelos – Partie des SV Warngau abgesagt A-Klasse 4 Zugspitze von Benedikt Hub · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Chancenlos war der FC Real Kreuth II (am Ball in Weiß Raphael Weidner) auswärts gegen die SG Tegernseer Tal. – Foto: Christian Scholle

Während die SG Tegerseer Tal, der TSV Hartpenning und der SC Wall klare Siege einfuhren, haben die SF Fischbachau einen Rückschlag im Abstiegskampf erlitten.

SG Tegernseer Tal – FC Real Kreuth II⇥4:1 (3:1) Tore: 1:0 Bräunlein (15.), 1:1 Hofbauer (Elfmeter/21.), 2:1 Huterer (Elfmeter/31.), 3:1/4:1 Höß (35./62.). Die SG Tegernseer Tal hat das kleine Tegernseer Derby gegen die Kreisklassenreserve aus Kreuth deutlich gewonnen. „Es war wirklich ein sehr gutes Spiel von uns“, freut sich SG-Coach Andreas Rohnbogner. Vor allem nach dem Kreuther Anschlusstreffer nach 20 Minuten habe seine Mannschaft nach wie vor weitergespielt und am Ende hochverdient mit 4:1 gewonnen. „Das Ergebnis ist eher schmeichelhaft für Kreuth, wir hätten auch höher gewinnen können“, erklärt Rohnbogner, der von einem gelungenen Saisonstart spricht. Die Enterbacher sind dagegen mit der Art und Weise des Auftritts in der Nachbargemeinde äußerst unzufrieden. „Wir alle – und das ,Wir‘ betone ich extra– haben auch im Trainerteam ein extrem schlechtes Spiel abgeliefert“, sagt FC-Coach Jürgen Welker. „Das war von der ersten bis zur letzten Minute gar nichts, wir hatten nie irgendeinen Einfluss auf das Spiel.“

TSV Schliersee – TSV Hartpenning⇥1:4 (0:1) Tore: 0:1 Burggraf (36.), 0:2 L. Noderer (61.), 0:3 Burggraf (63.), 1:3 Loew (88.), 1:4 Kreilinger (90.+4.). Auch der TSV Hartpenning ist mit einem Auswärtssieg auf dem Trainingsplatz in Schliersee positiv in das neue Jahr gestartet und hat sich die Außenseiterchancen im Aufstiegsrennen bewahrt. Während es die Schlierseer verpassten, im ersten Durchgang ihre leichte Überlegenheit gewinnbringend zu nutzen, konnten die Gäste aus Hartpenning die offensivere Schlierseer Ausrichtung im zweiten Abschnitt bestrafen. Nach dem unerwarteten Führungstreffer durch Maximilian Burggraf in der ersten Hälfte, sorgte ein Hartpenninger Doppelschlag nach einer guten Stunde für die Entscheidung. „Es war eigentlich kein Fußball, sondern nur lange Bälle und Fouls“, hadert Hartpennings Co-Trainer Stefan Ott, der von einer schwachen A-Klassen-Partie spricht. Trotz einer auf dem Papier hohen 1:4-Pleite sehen die Schlierseer dagegen Ansätze, auf dem Spiel aufzubauen. „Wir haben sehr gut mitgespielt, hatten aber zu oft Pech im Abschluss“, berichtet Schliersees Sprecher Patrick Quinz. Seine Mannschaft steht nun auf einem enttäuschenden neunten Tabellenplatz, kann sich jedoch aufgrund des bereits entschiedenen Abstiegskampfes für den Rest der Saison entspannt zurücklehnen.

TSV Irschenberg – SC Wall ⇥1:2 (0:2) Tore: 0:1 Seestaller (39.), 0:2 Meßmer (41.), 1:2 Moser (57.). Zeitstrafe: Spindeldreher (90.+1.) Dem SC Wall ist im direkten Duell gegen den Tabellennachbarn aus Irschenberg der nächste Dreier gelungen. Damit bleibt der neue Trainer Ethem Perovic auch im siebten Pflichtspiel nach Amtsantritt weiterhin ungeschlagen. „Wir haben 20 Minuten gebraucht, um in das Spiel hineinzukommen, dann hat man aber auch das, was wir die letzten Wochen so trainiert haben, gesehen“, berichtet Perovic. Kurz vor der Halbzeit nutzte seine Mannschaft die Irschenberger Unachtsamkeit mit einem Doppelschlag durch Alois Seestaller und Vitus Meßmer gnadenlos aus, sodass die Waller mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Kabine gingen. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt und Irschenberg traf folgerichtig zum Anschluss. „Wir haben alles probiert, doch leider die Chancen zum Ausgleich nicht genutzt“, bedauert der neue Irschenberger Trainer Sepp Sontheim. Ein Unentschieden sei aus seiner Sicht „locker drin gewesen“. Auch sein Gegenüber spricht von einer umkämpften Partie bis tief in die Schlussphase. Perovic: „Wir haben uns intensiv in jeden Ball reingehauen und alles – auch mal mit ein bisschen Glück – wegverteidigt.“

Lenggrieser SC II – SF Fischbachau ⇥2:1 (1:0) Tore: 1:0 Endler (21.), 1:1 Isenmann (Elfmeter/63.), 2:1 Demmel (82.). Die Sportfreunde Fischbachau haben ihre Partie bei der Kreisligareserve aus Lenggries am späten Sonntagnachmittag überraschend verloren und dort für einen Sechs-Punkte-Spieltag gesorgt. Bereits im ersten Durchgang gingen die Lenggrieser durch Alexander Endler in Führung. Durch einen Elfmeter gelang den Sportfreunden dann der langersehnte Ausgleich, den Michael Demmler jedoch in der Schlussphase egalisierte. „Ein Unentschieden wäre vielleicht möglich gewesen, aber wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen“, sagt Abteilungsleiter Paul Brandl. „Ohne die Bereitschaft, Zweikämpfe zu führen, wird es in der A-Klasse schwierig.“ Damit verpassen es die Sportfreunde, ihren Vorteil von einem Spiel weniger im Aufstiegskampf zu nutzen, sodass sie nun zwei Zähler hinter Warngau und Wörnsmühl zurückliegen. Somit wechseln die Sportfreunde von der Rolle des Gejagten in die des Herausforderers. Am nächsten Wochenende folgt der Heimspielauftakt gegen den TSV Schliersee.