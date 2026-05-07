SG Tairnbach hat die Trainersuche abgeschlossen

Nachdem unser aktueller Trainer Timo Teufel dem Verein vor wenigen Wochen mitgeteilt hat, dass er in der kommenden Runde nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird, konnte unsere SG nun einen neuen Trainer verpflichten. Mit Mert Caner Çağlar (31) konnten wir einen jungen und ambitionierten Trainer verpflichten, der bei der Reserve des VfB Wiesloch bereits erfolgreich Erfahrungen als Trainer sammeln konnte. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm in der kommenden Saison eine gute Rolle in der A-Klasse spielen können und freuen uns auf die Zusammenarbeit!