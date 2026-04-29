SG Tairnbach hat die Trainersuche abgeschlossen

Die SG geht mit Mert Caner Çağlar als neuem Trainer in die kommende Saison!

Nachdem unser aktueller Trainer Timo Teufel dem Verein vor wenigen Wochen mitgeteilt hat, dass er in der kommenden Runde nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird, konnte unsere SG nun einen neuen Trainer verpflichten. Mit Mert Caner Çağlar (31) konnten wir einen jungen und ambitionierten Trainer verpflichten, der bei der Reserve des VfB Wiesloch bereits erfolgreich Erfahrungen als Trainer sammeln konnte. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm in der kommenden Saison eine gute Rolle in der A-Klasse spielen können und freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Bedanken möchten wir uns bei Timo Teufel für die gute Zusammenarbeit und den bereits frühzeitig gesicherten Klassenerhalt trotz einer von Verletzungspech und zahlreichen Ausfällen geprägten Saison. Wir wünschen Timo privat und sportlich Alles Gute für die Zukunft!