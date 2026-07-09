SG SV/RW Bad Tölz führt 25 Minuten lang gegen Bezirksligisten

fußball testspiel bad heilbrunn sg sv/rw bad tölz – Foto: Ewald J.Scheitterer

Die neu formierte Spielgemeinschaft aus SV und Rot-Weiß Bad Tölz trat erstmals offiziell an. Gegen den Bezirksligisten Bad Heilbrunn ging das Team nach vier Minuten durch Jonas Lützel in Führung.

Manch einer, der am Mittwochabend erst zur Halbzeit auf dem Heilbrunner Fußballplatz auftauchte, wird sich verwundert die Augen gerieben haben: Mit 1:0 führten die Gäste der neuformierten Tölzer Spielgemeinschaft aus SV und Rot-Weiß. Und das nicht einmal unverdient: Die ersten 25 Minuten der Partie gehörten eindeutig dem Kreisklassisten. Letztlich aber setzte sich die Routine des Bezirksligisten doch durch, und die Hausherren gewannen standesgemäß mit 5:1 (0:1).

„Zu Beginn waren wir ganz klar die spielbestimmende Mannschaft, später war’s eine Partie auf Augenhöhe“, hatte SV-Fußballboss Hans Adlwarth beobachtet. Gleich zu Beginn wurden die Gastgeber kalt erwischt als Jonas Lützel (4.) eine schöne Kombination mit dem Führungstreffer abschloss. Auch HSV-Coach Walter Lang räumte ein: „Wir haben versucht ein anderes System zu spielen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Außerdem musste ich wegen einiger Ausfälle und Absagen die Mannschaft komplett neu zusammenwürfeln. Aber die Tölzer haben es auch gut gemacht.“ Keine Frage, dass SG-Coach Thommy Gärner mit dem Auftritt seiner Schützlinge überaus zufrieden war: „Da haben wir wirklich gut mitgespielt und haben uns die Führung auch verdient.“

Dass die Partie im zweiten Durchgang ein ganz anderes Bild darbot, hatte mehrere Gründe. Zum einen nahm Lang einige taktische Umstellungen vor, die sofort fruchteten. Zudem stand seine Truppe einer komplett anderen Mannschaft gegenüber. Gärner hatte mit Ausnahme von Torhüter Adrian Kashi sein komplettes Team ausgetauscht: „Ich wollte bei unserem ersten offiziellen Auftritt als SG so viele wie möglich spielen lassen.“ Zwar hatten die Gäste auch jetzt die erste Chance auf eine Resultats Verbesserung, doch als Tobias Hoch nach einer guten Kombination der Ausgleich gelang (50.), war das der Startschuss zum HSV-Sturmlauf. Mit zunehmender Spielzeit setzte sich auch die individuelle Qualität der Hausherren mehr und mehr durch. „Außerdem wird der Trainer seinen Burschen in der Pause schon das Nötige erzählt haben“, vermutete Gärner. Beim HSV-Führungstreffer durch Sebastian Rösch (56.) stand jedenfalls die Tölzer Defensive nur Spalier. Die Tore drei (69.) und vier (74.) gingen dann auf das Konto von Mittelstürmer Felix Gellner. Vor allem sein zweiter Treffer war durchaus sehenswert, als er bei einem klassischen Konter der kompletten SG-Defensive davonlief und dann auch noch Keeper Kabashi geschickt überlupfte. Den Schlusspunkt setzte dann HSV-Neuzugang Max Feirer mit seinem Treffer zum Spielendstand (82.). Nach seinen ersten Eindrücken befürchtet Lang eine schwierige Saison auf die Heilbrunner zukommen: „Entscheidend wird sein, dass wir so wenig Verletzte wie möglich haben werden.“