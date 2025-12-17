SG SV Langenbach gewinnt die Freisinger Hallenmeisterschaft

Zolling – Bereits am kommenden Sonntag (ab 10 Uhr) spielen in der Zollinger Sporthalle die besten A-Jugendteams aus dem Fußballkreis Donau/Isar ihren Hallenchampion aus. Aus dem Landkreis Freising werden die SpVgg Zolling, die SG SV Langenbach und der SC Kirchdorf an den Start gehen. Zolling ist als Gastgeber mit von der Partie, während sich Langenbach und Kirchdorf am vergangenen Samstag beim Freisinger Vorrundenturnier für den Donau/Isar-Entscheid qualifizierten.
Das Turnier mit einem kleinen Teilnehmerfeld von acht Mannschaften war von Beginn an eine enge Kiste – zumal in den Begegnungen nur wenige Tore fielen. Man merkte deutlich, dass die Teams nur selten Futsal spielen. In der Gruppenphase trafen sich übrigens bereits die drei Mannschaften, die am Sonntag beim Kreisturnier Donau/Isar mit dabei sein werden: Mit jeweils einem Sieg und zwei Unentschieden sowie fünf Punkten kämpften sich die Langenbacher und die Kirchdorfer Jugendkicker ins Halbfinale. Die SpVgg Zolling folgte dahinter mit vier Zählern. Kurios: Die beiden Erstplatzierten waren in allen Parametern gleichauf, sodass die Ränge eins und zwei schlussendlich ausgelost werden mussten. Hier hatte Kirchdorf das Glück auf seiner Seite.
In der Gruppe B avancierte die SG Hohenkammer mit drei Siegen und 7:0 Toren zum großen Turnierfavoriten: Trotz starker Konkurrenz aus Eching und Eichenfeld marschierten die Ampertaler durch die Gruppenphase und waren das Team, das es am häufigsten klingeln ließ. Hohenkammer hatte mit sieben Toren genauso viele Treffer erzielt wie in der anderen Gruppe Langenbach, Kirchdorf und Zolling zusammen. Gefühlsmäßig gingen die Hohenkammerer als Nummer eins in die entscheidende Phase des Turniers.
Fußball ist aber manchmal gnadenlos, denn die erste kleine Schwäche kostete die SG Hohenkammer am Ende das Weiterkommen in die nächste Runde. Im Halbfinale stand es nach regulärer Spielzeit 1:1, Lennard Schmidt hatte für Hohenkammer eingenetzt und Sebastian Seibold für Langenbach. Die Entscheidung musste also im Sechsmeterschießen fallen, wo Langenbach alles traf und Hohenkammer sich einen Fehlschuss leistete. Jakob Paulus verwandelte den entscheidenden Sechsmeter. „Wir haben ein blödes Gegentor zum Ausgleich kassiert und selbst beste Chancen vergeben“, bedauerte Hohenkammers Trainer Klaus Lassnig das unglückliche Aus.
Im anderen Halbfinale gewannen die Kirchdorfer Fußballer verdient mit 1:0 gegen die Zebras des TSV Eching. Nils Augst gelang das goldene Tor – und damit hatte der SCK das Ticket für die nächste Runde gelöst. Das Endspiel war dann jedoch eine klare Sache für die SG SV Langenbach, die dank der Treffer von Tobias Weber und Felix Oberhauser mit 2:0 die Oberhand behielt. „Die Jungs haben super gekämpft“, sagte Kirchdorfs Coach Peter Hannich. „Ich bin sehr stolz auf das Team.“ Er traut der Mannschaft auch am kommenden Wochenende das Halbfinale zu.
Das Endspiel war eine recht einseitige Angelegenheit zugunsten der Langenbacher, die vor dem eigenen Tor nichts zuließen. Trainer Fabian Riedl bilanzierte nach dem etwas überraschenden Turniersieg, „dass wir mehr erreicht haben, als wir eigentlich erwartet hatten. Dem Donau/Isar-Turnier mit Mannschaften aus den Landkreisen Ingolstadt, Pfaffenhofen, Freising und Erding blickt er nun völlig entspannt entgegen. Denn man habe nichts zu verlieren.