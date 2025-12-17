SG SV Langenbach gewinnt die Freisinger Hallenmeisterschaft

Langenbach setzte sich im Finale gegen Kirchdorf durch. Beide Teams qualifizierten sich damit für das Kreisturnier Donau/Isar am Sonntag.

Zolling – Bereits am kommenden Sonntag (ab 10 Uhr) spielen in der Zollinger Sporthalle die besten A-Jugendteams aus dem Fußballkreis Donau/Isar ihren Hallenchampion aus. Aus dem Landkreis Freising werden die SpVgg Zolling, die SG SV Langenbach und der SC Kirchdorf an den Start gehen. Zolling ist als Gastgeber mit von der Partie, während sich Langenbach und Kirchdorf am vergangenen Samstag beim Freisinger Vorrundenturnier für den Donau/Isar-Entscheid qualifizierten.

Das Turnier mit einem kleinen Teilnehmerfeld von acht Mannschaften war von Beginn an eine enge Kiste – zumal in den Begegnungen nur wenige Tore fielen. Man merkte deutlich, dass die Teams nur selten Futsal spielen. In der Gruppenphase trafen sich übrigens bereits die drei Mannschaften, die am Sonntag beim Kreisturnier Donau/Isar mit dabei sein werden: Mit jeweils einem Sieg und zwei Unentschieden sowie fünf Punkten kämpften sich die Langenbacher und die Kirchdorfer Jugendkicker ins Halbfinale. Die SpVgg Zolling folgte dahinter mit vier Zählern. Kurios: Die beiden Erstplatzierten waren in allen Parametern gleichauf, sodass die Ränge eins und zwei schlussendlich ausgelost werden mussten. Hier hatte Kirchdorf das Glück auf seiner Seite.

Hohenkammer dominiert Gruppenphase

In der Gruppe B avancierte die SG Hohenkammer mit drei Siegen und 7:0 Toren zum großen Turnierfavoriten: Trotz starker Konkurrenz aus Eching und Eichenfeld marschierten die Ampertaler durch die Gruppenphase und waren das Team, das es am häufigsten klingeln ließ. Hohenkammer hatte mit sieben Toren genauso viele Treffer erzielt wie in der anderen Gruppe Langenbach, Kirchdorf und Zolling zusammen. Gefühlsmäßig gingen die Hohenkammerer als Nummer eins in die entscheidende Phase des Turniers.