SG Sünching III / Mötzing II - SG Geisling II / Illkofen II

Zum Sportlichen: Nachdem es für uns nur noch um die goldene Ananas ging, konnten wir befreit spielen und das ein oder andere ausprobieren. Ein neues System z.B., am Anfang brauchte es ein wenig Zeit, weil Sünching sofort presste, nachdem der Ball von mir als TW gespielt wurde. Deswegen musste Seidl in der 14min ein äußerst wichtiges Foul begehen, als er Bergmüller umgrätschte, der einen Steckpass auf Steininger spielen hätte können. Der wäre völlig frei vor mir aufgetaucht. Die Freistoßflanke kam auf Lenk, dessen Kopfball in meinen Armen landete. Nach und nach kamen dann reihenweise Chancen für uns und da waren auch Hochkaräter dabei. Minute 26 (geschätzt), eine Ecke von Eberl kam und Deringer ließ den Ball über den Hinterkopf streichen, der Ball landete jedoch nur auf dem Tor. Kurz darauf eine weitere Ecke, als erneut Deringer am glänzend reagierenden TW scheiterte, einen Flachschuss aus der Drehung wehrte er zur Ecke ab. Top-Stürmer Münzner war bis dahin weitgehend abgemeldet, er wurde teilweise gedoppelt. Das ergab dann aber Räume für Eberl, Ponkratz & Co, letzterer zog in der 37min von links nach innen in seiner unwiderstehlichen Art und schoss knapp am langen Eck vorbei. Die Chancen konnten nicht genutzt werden, daher ging es mit einem für Sünching glücklichen 0:0 in die Pause.

Die 2. Halbzeit bot dann mehrere interessante Situationen. Erstmal rächte sich kurz nach dem Anpfiff unser Chancenwucher. Ein langer Ball, ich glaube von Markgraf, ging über die Abwehr drüber, Baumann wurschtelte sich irgendwie durch und versuchte mich zu tunneln, gerade noch rechtzeitig die Beine zugemacht. Der Ball konnte nicht geklärt werden und so schlenzte der mit einem goldenen linken Fuß ausgestattete Brieden den Ball aus dem Hinterhalt oben ins Eck zum 1:0. Den Ball habe ich erst sehr spät gesehen, aber selbst wenn ich den rechtzeitig gesehen hätte, wäre der nicht zu halten gewesen, Traumtor zum 1:0. Das hat uns aber nicht im geringsten geschockt, in der 51min wurde Münzner gut 20-25m vor dem Sünchinger Tor gefoult. Den fälligen Freistoß zirkelte der unnachahmliche Jürgen Kaiser Schiller an der Mauer vorbei ins Eck, 1:1. Nun waren wir wieder am Drücker und nutzten gleich die nächste Chance auch noch. In der 57min war es ein herausragender Spielzug über Eberl, Münzner und Kellermann sowie den dann frei vor dem Torwart auftauchenden Dole Graf, der überlegt flach ins lange Eck traf, 1:2. Dann war wieder ein bisschen Leerlauf, bis Sünching 18m rechts vom Tor ungefähr auf Höhe des 16ers einen Freistoß bekam. Markgraf bolzte ihn mit einer Urgewalt Richtung kurzes Eck, den Ball hielt ich zwar sicher, aber die Luft war kurzzeitig weg, falls sie denn vorher jemals da war.:) Dann eine regeltechnisch interessante Situation, als wir einen Einwurf "ausführten", der Ball sollte eigentlich nur zum Mitspieler, der den Einwurf eigentlich hätte ausführen sollen, geworfen werden, doch dieser "Zuwurf" war eigentlich ein richtig ausgeführter Einwurf. Bronold hätte relativ frei auf außen durchlaufen können, dies tat er nicht. Respekt hier an Fairplay, das hätte er definitiv nicht tun müssen. Unschön war nur eine Situation auf Sünchinger Seite, als wir in der 81min einen Konter aufbauten, Kellermann den Ball an Verteidiger Botzler vorbeispitzelte, dieser zog voll durch und trat Kellermann gegen das Schienbein. Danach entschuldigte er sich nicht sofort, sondern tat zunächst, als sei nichts gewesen. Egal ob das Absicht war oder nicht, in meinen Augen ist das eine rote Karte. Er entschuldigte sich dann aber doch, somit ist alles erledigt. In der 89min dann die ultimative Chance aufs 2:2 für Sünching, als Benedikt Lenk frei durch war, den Flachschuss konnte ich gut parieren. Hier war aber auch Glück dabei, ich bin viel zu früh Richtung langes Eck zu Boden gegangen, hätte er den Kopf oben gehabt und ins kurze geschoben, hätte ich die volle A-Karte gezogen für das Risiko. Nach einer langen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter ab und der Überraschungscoup beim haushohen Favorit war perfekt.

Wir wünschen Sünching an dieser Stelle viel Erfolg beim Kampf um die Relegation!:)