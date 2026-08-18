SG Steinburg Nord belohnt sich nach der Pause

– Foto: Sascha Köppen, Marcel Eic

Die SG Steinburg Nord hat nach der Niederlage beim TSV Buchholz die passende Antwort gegeben. Am dritten Spieltag der Kreisliga Westküste West setzte sich die Mannschaft von Trainer Niels Wendlandt mit 2:0 gegen den SV Hemme durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten Yürek und Willmann für den zweiten Saisonsieg der Gastgeber. Damit verbesserte sich die SG mit sechs Punkten auf Tabellenplatz vier. Hemme musste dagegen nach zwei Unentschieden die erste Niederlage hinnehmen und steht mit zwei Zählern auf Rang 13.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben ordentlich Druck gemacht“, bilanzierte Wendlandt. Gerade vor der Pause hätte sich seine Mannschaft aus Sicht des Trainers eigentlich belohnen müssen. Hemme blieb allerdings über Umschaltsituationen gefährlich und erinnerte die SG daran, trotz der eigenen Spielanteile die defensive Ordnung nicht zu vernachlässigen.

Schon vor der Partie hatte Wendlandt betont, dass Hemme für seine Mannschaft weitgehend unbekannt sei. Auf dem Platz fand Steinburg Nord jedoch schnell Lösungen. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, setzten den Gegner unter Druck und erspielten sich vor allem in der ersten Hälfte einige Möglichkeiten.

So ging es trotz der Vorteile für Steinburg Nord torlos in die Kabinen. Für Wendlandt war das angesichts der Chancenverteilung eher schmeichelhaft für die Gäste: Seine Mannschaft hätte nach seinem Empfinden bereits mit einer Führung in die Pause gehen müssen.

Yürek trifft aus der Distanz – Willmann sticht als Joker

Lange musste Steinburg Nord dem verpassten Führungstreffer jedoch nicht hinterhertrauern. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn schlug Yürek zu. Aus rund 25 Metern nahm er Maß und brachte die Gastgeber in der 48. Minute mit 1:0 nach vorn. Wendlandt sprach hinterher von einem „Sonntagsschuss“.

Auch danach hatte die SG mehr vom Spiel. Der SV von Trainer Jannik Peters musste nun zunehmend selbst offensiver werden, Steinburg Nord blieb aber zunächst Herr der Lage.

In der 66. Minute brachte Wendlandt Willmann für Henrik Schiller – neun Minuten später zahlte sich der Wechsel aus. Nach einem Gewühl vor dem Hemmer Tor war Willmann in der 75. Minute zur Stelle und erhöhte auf 2:0.

Damit war die Partie praktisch entschieden. Hemme öffnete anschließend weiter und bot den Gastgebern zusätzliche Räume. Die SG hätte das Ergebnis nach Wendlandts Einschätzung noch deutlicher gestalten können, spielte ihre Umschaltmöglichkeiten aber nicht konsequent genug zu Ende.

Am verdienten Erfolg änderte das nichts. „Alles in allem ein Sieg, der absolut in Ordnung geht“, resümierte Wendlandt. Nach dem spektakulären 8:4 zum Auftakt und dem anschließenden 0:4 beim Spitzenreiter in Buchholz fand seine Mannschaft damit zurück in die Erfolgsspur.

Für Steinburg Nord ergibt sich nach drei Spieltagen eine positive Zwischenbilanz: zwei Siege, eine Niederlage und sechs Punkte bedeuten aktuell Rang vier. Der SV Hemme dagegen konnte seine Serie von zwei Unentschieden zum Saisonstart nicht fortsetzen. Nach zuvor jeweils einem Punkt gegen den SV Hemmingstedt und den SV Blau-Weiß Wesselburen ging die Mannschaft erstmals leer aus.

SG Steinburg Nord – SV Hemme 2:0

SG Steinburg Nord: Jannes Tjard Nebendahl, Aaron Bastian Bültena, Dag Johannes Michaelis, Henning Reimers, Linus Harders (76. Edwin Witenberg), Jesko Willmann, Steffen Maas, Miklas Böhm (21. Kevin Tabel), Thorge Kühl (64. Malte Wendt), Yasin Yürek, Henrik Schiller (66. Jannik Willmann) - Trainer: Niels Wendlandt

SV Hemme: Sören Nicolas Jacobs, Mats Frauen, Cedric Preuße, Reik Mathis Schmidt (46. Tristan Oude Diercks), Tim Henningsen, Neel Holst (85. Rune Sötje), Bent Simon Meister, Timmy Scholz, Lukas Sötje, Lasse Altrock (27. Hannes Carius), Torben Wenzel (85. Hendrik Schümann) - Trainer: Jannik Peters

Schiedsrichter: Robert Petersen

Tore: 1:0 Yasin Yürek (48.), 2:0 Jannik Willmann (75.)