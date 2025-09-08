SG Steinberg-Walhausen zittert sich zum Sieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auch wenn der Sieg der SG Steinberg-Walhausen gegen Dirmingen-Berschweiler nicht unverdient war, so wurde es am Ende ganz schön eng für die Mannschaft von Vincent Buttgereit und Stefan Schätzel. Beim Stande von 2:0 parierte Marvin Thome sogar einen Strafstoß von Philipp Kessler.
Michael Theobald, der Betreuer der SG nach der Partie: "Am Ende haben wir zu überheblich gespielt und das wäre um ein Haar bestraft worden. Insgesamt haben wir zu viele Chancen ausgelassen."