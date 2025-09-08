SG Steinberg-Walhausen zittert sich zum Sieg

Auch wenn der Sieg der SG Steinberg-Walhausen gegen Dirmingen-Berschweiler nicht unverdient war, so wurde es am Ende ganz schön eng für die Mannschaft von Vincent Buttgereit und Stefan Schätzel. Beim Stande von 2:0 parierte Marvin Thome sogar einen Strafstoß von Philipp Kessler.

Michael Theobald, der Betreuer der SG nach der Partie: "Am Ende haben wir zu überheblich gespielt und das wäre um ein Haar bestraft worden. Insgesamt haben wir zu viele Chancen ausgelassen."