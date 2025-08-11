SG Steinberg-Walhausen mit "Nehmerqualitäten"

Zwei Spiele, zwei Siege; besser hätte der Ligastart für die SG Steinberg-Walhausen nicht laufen können. Auch das Spiel gegen den Nachbarn SG Oberes Bliestal II konnte man knapp mit 3:2 für sich entscheiden.

SG Steinberg-Walhausen - SG Oberes Bliestal II 3:2 (0:1). In einer sehr hitzig geführten Partie ging es von Anfang an zur Sache. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff des Unparteiischen Horst-Josef Breyer brachte Gästespieler Jonas Hauch sein Team per Kopf mit 1:0 in Führung.

Zehn Minuten waren im zweiten Spielabschnitt gespielt, da entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Hausherren. Vincent Buttgereit, der Spielertrainer von Steinberg-Walhausen verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Doch nur fünf Minuten später entschied der Unparteiische erneut auf den Punkt. Doch jetzt für die Gäste, nachdem ein Spieler von Steinberg den Ball mit der Hand berührt hatte. Auch diesmal verwandelte Fabrice König unhaltbar zum 1:2. Die Partie nahm in der Folge immer mehr an Fahrt auf und spätestens nach dem erneuten Ausgleich von Patrick Düpre brannte die Hütte.