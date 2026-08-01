SG Stavern/Apeldorn stürmt mit 2:0-Heimsieg in die nächste Pokalrunde Dramatischer Doppelpack in der Nachspielzeit bricht Papenburger Widerstand.rn von Gerry Grave · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser

Ein echter Pokalkracher in Apeldorn: Nach einem intensiven Abnutzungskampf bog die SG Stavern/Apeldorn erst in den allerletzten Sekunden auf die Siegerstraße ein. Im packenden Duell der beiden Kreisliga-Konkurrenten bezwangen die Hausherren die spielstarke U23 des SC Blau-Weiß Papenburg II mit 2:0 und machten den Einzug in die nächste Runde perfekt.

Pokalfieber auf dem B-Platz Die Kulisse von zahlreichen begeisterten Zuschauern sorgte für eine gewaltige Atmosphäre. Gespielt wurde auf dem kleineren Nebenplatz – ein Terrain, auf dem die Mannschaft sehr gerne antritt. Trainer Thomas Rohling verriet dazu: „Der B-Platz hat nur Flutlicht und meine Jungs spielen gerne auf dem kleinen Platz.“ Diese Einschätzung sollte sich im Laufe des Abends als goldrichtig erweisen. Rohling schickte seine Mannschaft in eine von Beginn an hochintensive Partie, in der sich beide Teams absolut keinen Zentimeter Rasen schenkten.

Spielerische Klasse trifft auf eine defensive Gummiwand Die U23 des SC Blau-Weiß Papenburg II zeigte von der ersten Minute an ihre enorme fußballerische Qualität. Die Gäste kombinierten extrem schnell, spielten absolut dominant nach vorne und starteten Angriff um Angriff. Doch genau hier lag die große Qualität der Hausherren: Stavern/Apeldorn verteidigte bärenstark, stand extrem kompakt und lauerte tief in der eigenen Hälfte. Durch das blitzschnelle Abschirmen der Räume machten sie den anrennenden Gästen das Leben zur Hölle. Papenburg kombinierten gut bis zum Strafraum, lief sich dort aber immer wieder fest. Es war schlichtweg unmöglich, gegen diese defensive Wand klare Torchancen zu kreieren.

Dass diese Taktik aufging, war am Ende das Ergebnis einer leidenschaftlichen und geschlossenen Mannschaftsleistung. Trainer Thomas Rohling musste vor der Partie Rückschläge verkraften, da gleich zwei bis drei absolute Leistungsträger fehlten. Unter anderem stand die Mannschaft ohne ihren gefährlichen Angreifer Jost Schulte-Himmelpforten auf dem Feld. Doch die Truppe bewies eindrucksvoll, dass sie eine echte Maschine ist. Hinten zeigte Torwart Niklas Josefus, dass er ein absolutes Unikat im Kasten ist, coachte sein Team lautstark und hielt Stavern mit sensationellen Paraden die schwierigsten Bälle vom Leib. Ein ganz besonderes Sonderlob verdiente sich zudem Marek Wilken: Er lieferte eine überragende Partie ab und zog in der Verteidigung alle Fäden. Rohling schwärmte nach dem Abpfiff: „Marek war heute in der Abwehr überragend, der hat für zwei Spieler abgeräumt.“ Historische Erinnerungen und der pure Wahnsinn Dass die Spielgemeinschaft ein echter Pokal-Spezialist is, hat sie in der Vergangenheit schon oft unter Beweis gestellt. Viele Fans erinnerten sich an diesem Abend an das legendäre Duell gegen Groß Hesepe. Damals zeigte Stavern/Apeldorn fantastischen Fußball, musste sich am Ende aber extrem unglücklich im Elfmeterschießen geschlagen geben. Dieses Mal sollte das Pokal-Drehbuch jedoch ein besseres Ende nehmen. Nach dem Seitenwechsel nahm die ohnehin schon hitzige Begegnung noch einmal spürbar an Fahrt auf. Das Spiel wurde rauer und die Intensität erreichte echten Derbycharakter. Papenburg drückte weiter vehement auf den Führungstreffer, spielte den schöneren Fußball und hatte Phasen, in denen man eigentlich zwei bis drei Tore der Gäste erwartete. Doch während die Gäste offensiv voll gefordert waren und defensiv dadurch anfälliger wirkten, überstand die vielbeinige und leidenschaftliche Abwehrreihe der Hausherren jede Druckperiode schadlos. Beide Trainer versuchten in der Folge, mit strategischen Auswechslungen neue Impulse für die Schlussphase zu setzen.

Als die reguläre Spielzeit ablief, belohnte sich die SG Stavern/Apeldorn für ihre unglaubliche Geduld. In der 90. Minute bekamen die Gastgeber einen vielversprechenden Freistoß zugesprochen. Dirk Rode legte sich das Leder zurecht und hämmerte den Ball mit einem sehenswerten, präzisen Schuss unhaltbar in die Maschen zum viel umjubelten 1:0. Nur wenige Augenblicke später folgte der nächste Nadelstich. Nach einem unübersichtlichen Strafraumgetümmel direkt vor dem Papenburger Tor schaltete Stavern am schnellsten. Mattes Tangen drückte den Ball zum 2:0-Endstand über die Linie, während die Defensive des SC Blau-Weiß nur noch fassungslos hinterhergucken konnte.

Unmittelbar danach ertönte der Schlusspfiff und besiegelte einen glücklichen, aber heroisch erkämpften Heimsieg. Der Jubel bei den Fans und dem stolzen Trainer Thomas Rohling, der nach dem Spiel erleichtert bilanzierte, kennt danach keine Grenzen mehr: „Heute haben wir nur über unsere geschlossene Mannschaftsleistung gewonnen, alle haben alles reingeworfen. Papenburg war echt gut. Glücklich eine Runde weiter.“