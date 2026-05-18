Die SG Söcking/Starnberg ist Meister in der Kreisklasse 3. – Foto: Tamara Rabuser

Der Durchmarsch ist perfekt. Nach dem Kreisklassenaufstieg im vergangenen Sommer haben sich die Fußballer der SG Starnberg/Söcking am Sonntag vorzeitig zum Meister gekrönt. „Wir sind sehr stolz“, sagte Co-Trainer Sascha Grießhammer nach dem gelungenen Sprung in die Kreisliga. Verfolger SG Antdorf/Iffeldorf kann den Spitzenreiter mit fünf Punkten Rückstand bei nur noch einem verbleibenden Spiel nicht mehr einholen. Hätten die Starnberger den Saisonstart nicht aufgrund massiver Personalprobleme verpatzt und die ersten fünf Ligaspiele allesamt verloren, wäre das Endresultat sicher noch deutlicher ausgefallen.

Seit Ende September verlor die Spielgemeinschaft nur noch eine von 18 Partien und etablierte sich als mit Abstand beste Mannschaft der Kreisklasse 3. Top-Torjäger Vincent Nitsch (22 Treffer) brachte die Hausherren gegen wacker kämpfende Benediktbeurer im ersten Durchgang per Hattrick auf die Siegerstraße. Nach Wiederanpfiff erhöhte Tobias Spieler umgehend auf 4:0, ehe die Starnberger im gedanklichen Meisterrausch einige Gänge zurückschalteten und die Gäste noch auf 2:4 herankommen ließen. „Ich weiß nicht, ob wir uns schon zu sicher waren. Das war nicht souverän“, sagte Grießhammer, fand aber: „Am Ende ist es egal, wie man Meister wird.“ (Bericht folgt).

TSV Feldafing – SV Uffing 4:1 (3:0) Tore: 1:0, 2:0 Hofmann (7., 10.), 3:0 Dreesen (45.), 3:1 Strauß (68.), 4:1 Schlumprecht (75.)

„Jetzt sieht es gut für uns aus“, sagt Feldafings Trainer Jürgen Mergner hinsichtlich des Klassenerhalts. Durch den souveränen 4:1-Heimerfolg über den SV Uffing am Sonntag ist der Vorsprung seiner Mannschaft auf die Abstiegszone zwei Spieltage vor Schluss bis auf fünf Punkte angewachsen. Mit einem Sieg im terminlich vorgezogenen Auswärtsspiel beim bereits sicher abgestiegenen Kreisklassenschlusslicht Sportfreunde Bichl könnten die Feldafinger den Ligaverbleib schon am Dienstagabend (18.45 Uhr) rechnerisch eintüten. „Wir haben es in der eigenen Hand. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen“, erklärte Mergner, der gegen Uffing „eine der besten Saisonleistungen“ seiner Elf sah. Durch einen frühen Doppelschlag von Mathis Hofmann gingen die Gastgeber mit 2:0 in Führung. „Beide Tore waren hervorragend herauskombiniert“, lobte der Trainer die Entstehung. Bis zum Pausenpfiff blieb der TSV weiter dominant, folgerichtig fiel daher das 3:0 durch Feldafings besten Torjäger, Jakob Dreesen, in der 45. Spielminute. Aus dem Nichts verkürzte Uffing im zweiten Durchgang auf 1:3, doch Feldafing ließ sich im Schlussakkord nicht aus der Ruhe bringen. Patric Schlumprecht sorgte für den – auch in der Höhe – verdienten 4:1-Endstand.

FSV Höhenrain – SF Bichl 3:1 (1:0) Tore: 1:0 Lutz (29.), 2:0 Schneider (77.), 2:1 A. Lech (81./ET), 3:1 A. Lech (90.)

Den unglaublichen Lauf des FSV Höhenrain konnten auch die Sportfreunde Bichl am Sonntag nicht bremsen. Die Elf vom Bussardweg gewann auch die sechste Kreisklassenpartie in Folge und darf sich mit Hinblick auf die Resultate der Konkurrenz durchaus Hoffnungen auf ein Erreichen des Aufstiegsrelegationsplatzes machen. „Wenn es am Ende ein Zuckerl gibt, nehmen wir es gerne mit. Wir haben aber überhaupt keinen Druck“, sagt Trainer Christian Sedlmeier. Neben dem feststehenden Meister SG Starnberg/Söcking hat nach dem Wochenende nur noch die SG Antdorf/Iffeldorf mehr Punkte als der FSV auf dem Konto. Bei vier Zählern Rückstand auf Tabellenplatz zwei kommt Höhenrain jedoch, im Gegensatz zu den Antorfern, die in einem letzten Spiel beim SV Raisting II patzen müssten, noch zweimal zum Zug. „ Wir können andere Ergebnisse nicht beeinflussen, sondern müssen uns auf unsere Aufgaben konzentrieren“, betont Sedlmeier. Auch die Partie beim Absteiger aus Bichl war kein Selbstläufer. Maximilian Lutz brachte die Gastgeber in der ersten Hälfte auf Flankenvorlage von Martin Schneider verdient in Führung. Der Vorlagengeber sorgte mit dem 2:0 dann selbst für die vermeintliche Vorentscheidung, ehe ein unglückliches Eigentor von Adrian Lech noch einmal kurz Spannung erzeugte. Mit dem Treffer zum 3:1-Endstand bügelte Lech seinen Fauxpas aber umgehend aus.