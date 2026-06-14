SG Starnberg/Söcking hält an Aufstiegstrainer Radek Biernat fest

Kreisklasse-Meister SG Starnberg/Söcking geht mit unverändertem Trainerteam in die Kreisliga. Radek Biernat und Co-Trainer Sascha Grießhammer bleiben.

Furios krönten sich die Fußballer der SG Starnberg/Söcking zum Kreisklasse-Meister. Im Aufstiegstrainerteam wird es in der kommenden Saison daher erwartungsgemäß keine Veränderungen geben: Chefcoach Radek Biernat und Co-Trainer Sascha Grießhammer stehen auch in der Kreisliga an der Seitenlinie. Grießhammer geht in sein viertes Jahr bei der SG, schon 2024/25 hatte er den Aufstieg in die Kreisklasse als Assistenzcoach von Gerald Lang begleitet.

Biernat war im Sommer 2025 als dessen Nachfolger installiert worden und formte aus der jungen Starnberger Mannschaft ein dominantes Spitzenteam. „Radek leistet einen super Job. Die Mannschaft hat einen enormen Sprung gemacht und sich in allen Bereichen weiterentwickelt“, sagt Grießhammer. Mit einem eingespielten Fundament und ohne wichtige Spielerabgänge geht der Aufsteiger die neue Herausforderung an. kd