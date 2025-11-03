SG Starnberg/Söcking bestätigt Form – „Von zwei schlechten Mannschaften war Oberau die bessere“

Die SG Starnberg/Söcking setzen sich beim FSV Höhenrain mit 3:2 durch. Der TSV Feldafing spielte bei der SG Wielenbach/Pähl dagegen nur Remis.

Schon seit Wochen ist die SG Starnberg/Söcking die formstärkste Mannschaft der Kreisklasse 3. Auch am Sonntag feierten die Starnberger einen Sieg in Höhenrain – den vierten in Folge – und stellten über weite Strecken des Spiels ihre hohe Qualität unter Beweis – am Ende hätte der FSV dem Favoriten trotzdem fast noch einen Zähler abgetrotzt.

„Alles ist eingetreten, wie erwartet. Starnberg ist jung, laufstark und dynamisch. Sie waren überlegen, haben uns aber nicht an die Wand gespielt“, analysierte Sedlmeier. Tore fielen erst kurz vor dem Pausenpfiff: Zunächst bereitete SGSS-Kapitän Neo Grießhammer stark das 1:0 durch Nachwuchs-Torjäger Vincent Nitsch vor, dann zirkelte der 23-Jährige Grießhammer einen Freistoß fast von der Außenlinie frech ins Netz. Nach der Pause erhöhte erneut Nitsch mit seinem bereits elften Saisontreffer auf 3:0.

„Unter dem Strich ist Starnberg der verdiente Sieger. Zum Schluss mussten sie aber nochmal richtig schwitzen“, sagte Höhenrains Trainer Christian Sedlmeier. Mit klaren Feldvorteilen startete die Spielgemeinschaft in die Partie, ein Chancenfestival ergab sich gegen tief verteidigende Gastgeber dennoch nicht.

„Bis dahin lief alles gut. Dann gab es freundliche Unterstützung vom Schiedsrichter“, meinte SGSS-Co-Trainer Sascha Grießhammer. Erst verwandelte Andreas Mühr einen direkten Freistoß zum 1:3, wenig später verkürzte Adrian Lech per Elfmeter auf 2:3 – aus Starnberger Sicht waren zwei strittige Foul-Entscheidungen vorangegangen. Den Höhenrainern war es egal, sie drängten anschließend auf den Ausgleich. Simon Pauli konnte eine späte Großchance jedoch nicht nutzen.

SC Pöcking-P. – SG Antdorf/Iffeldorf⇥1:0 (0:0) Tor: 1:0 Zoller (68.)

Manchmal braucht es einen Schuss vor den Bug, um den Schalter umzulegen. Diesen hatten die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen bei der 0:2-Niederlage gegen die SG Oberau/Farchant am Donnerstagabend erhalten. Teile der mit ihrer Kamera aufgenommenen Partie führten sich die Pöckinger vor dem Heimspiel gegen die SG Antdorf/Iffeldorf noch einmal gemeinsam zu Gemüte.

„Die Jungs haben gesehen, dass Fußball so einfach nicht funktioniert“, sagte SCPP-Coach Daniel Flath. Wie Fußball funktionieren kann, zeigte seine Mannschaft dann am Sonntag beim 1:0-Heimsieg gegen Antdorf/Iffeldorf. „Spielerisch war das deutlich besser, der Sieg war verdient“, sagte Flath. Daran hatten auch die an dem Wochenende spielfreien A-Jugendlichen ihren Anteil. Mit Samuel Zoller erzielte einer von ihnen Mitte der zweiten Halbzeit von der Strafraumgrenze das Tor des Tages.

„Man merkt, dass sie fußballerisch gut sind“, sagt Flath über den Nachwuchs, der in der A-Jugend-Kreisliga aktuell auf Rang eins liegt. Die erste Mannschaft bleibt in der Kreisklasse auf einem Abstiegsplatz, verlor aber dank des wichtigen Dreiers nicht den Anschluss. Die Gastgeber verpassten es, früher den Sack zuzumachen, mussten am Ende noch eine Antdorfer Druckphase überstehen, brachten den Sieg aber über die Zeit.

SC Pöcking-P. – SG Oberau/Farchant ⇥0:2 (0:1) Tore: 0:1 Scharpf (25.), 0:2 Korthals (75.)

Daniel Flath hat nicht den Versuch unternommen, die Partie schönzureden. „Das war ein furchtbares Spiel, unsere schlechteste Saisonleistung“, kommentierte der Trainer des SC Pöcking-Possenhofen die 0:2-Heimniederlage im Kellerduell gegen die SG Oberau/Farchant am Donnerstagabend. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz ließ sich die junge Pöckinger Elf von der körperbetonten Spielweise der Gäste einschüchtern und brachte ihre spielerische Qualität zu keinem Zeitpunkt auf den Platz.

„Sie sind brutal angelaufen, und wir hatten zu viel Respekt“, sagte Flath. Mitte der ersten Halbzeit gingen die Gäste in Führung, Mitte des zweiten Durchgangs legten sie nach und verdienten sich damit den Sieg. „Von zwei schlechten Mannschaften war Oberau die bessere“, lautete Flaths ehrliches Fazit.

TSV Feldafing – SG Wielenbach/Pähl⇥3:3 (1:3) Tore: 0:1 Hofbauer (2./ET), 1:1 Perkuhn (12.), 1:2, 1:3 Missel (24., 37.), 2:3 M. Budes (49.), 3:3 Dreesen (80.)

„Wir wissen selbst nicht genau, wie wir das Ergebnis einordnen sollen“, gab Feldafings Trainer Jürgen Mergner nach dem 3:3 gegen die SG Wielenbach/Pähl am Sonntag zu. Zur Halbzeitpause erschien ein Remis aus Feldafinger Sicht noch wie reines Wunschdenken, nach vollen 90 Minuten fühlte sich der errungene Punkt dann fast schon nach „zu wenig“ an – schließlich sind die formschwachen Fußballer vom Starzenbach seit mittlerweile fünf Spielen am Stück sieglos.

Die Partie startete denkbar schlecht für die Hausherren: Nach nur zwei Minuten bugsierte Leo Hofbauer eine Hereingabe unglücklich ins eigene Netz. „Der Fehler lag aber nicht bei ihm, sondern in der Entstehung“, stellte Mergner klar. „Ein wunderschön herausgespieltes Tor“ durch Lucas Perkuhn, vorbereitet von Kilian Hempel, brachte Feldafing dann zurück ins Spiel, ehe mit Wielenbachs Doppelschlag zum 1:3 noch vor der Pause der nächste Nackenschlag folgte.

Mit einem komplett veränderten Gesicht bestritt der TSV dann jedoch den zweiten Durchgang. Mario Budes verkürzte auf Zuspiel von Leonard Jakob früh auf 2:3, Jakob Dreesen markierte in der Schlussphase den hochverdienten Ausgleichstreffer. Mergner: „Auch wenn wir zahlreiche Chancen auf den Sieg liegen gelassen haben, ist der Punkt wichtig für die Moral.“

TSV Erling-Andechs – SV Uffing ⇥1:0 (0:0) Tor: 1:0 Lu. Metz (89.)

„Gegen Uffing werden wir sehen, wie gut wir wirklich sind“, hatte Erlings Spielertrainer Kevin Enzi vor dem vorgezogenen Spiel am Donnerstagabend angekündigt. Auf dem Platz ließ er mit seiner Mannschaft eine klare Antwort folgen: im Moment ziemlich gut. Der 1:0-Heimerfolg über den Tabellenzweiten war bereits „der dritte Streich in Folge“, wie Enzi konstatierte. Spielerisch präsentierten sich die Gäste zunächst überlegen, Erling-Andechs trat vor heimischer Kulisse dennoch stets mit breiter Brust auf – besonders in den direkten Zweikämpfen.

Im zweiten Spielabschnitt kämpfte die Enzi-Elf den tabellarisch favorisierten Gegner nahezu nieder. Vor dem Tor ließen die Erlinger jedoch einiges liegen, ehe Ludwig Metz eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit doch noch zum 1:0-Siegtreffer einköpfte. „Ich habe gespürt, dass wir noch ein Tor machen. Wir haben aktuell das Momentum, der Glaube ist immer da“, sagte Enzi.