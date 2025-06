SG Starnberg will zurück in die Kreisklasse: „Wir haben gut trainiert, und die Stimmung ist super“

Dass die Fußballer der SG Söcking/Starnberg bei ihrer Mission Kreisklasse-Aufstieg trotz einer starken Serie in diesem Jahr in die Relegation würden gehen müssen, ahnte Co-Trainer Sascha Grießhammer bereits nach der knappen 0:1-Niederlage im Spitzenspiel gegen den TSV Feldafing Ende März. „Wir rechnen damit. Feldafing ist einfach sehr konstant“, sagte Grießhammer damals.

Schlussendlich sollte der Coach recht behalten: Der Meister beendete die Saison ohne Niederlage und marschierte direkt in die Kreisklasse durch. Auch die Starnberger blieben nach dem direkten Duell unbesiegt, 61 Zähler in 24 Spielen reichten letztendlich nur für Platz zwei – eine Punkteausbeute, mit der man normalerweise direkt aufsteigt.

„Die Jungs haben die Situation gut angenommen und sind jetzt hochmotiviert für die Relegation“, erklärt SGSS-Herrenleiter Michael Horn. In den Qualifikationsspielen zur Kreisklasse treffen die Starnberger mit dem SV Haunshofen auf einen alten Bekannten, bereits in der Vorsaison duellierten sich die beiden Vereine in der A-Klasse-Aufstiegsrunde.

Während die Spielgemeinschaft 2023/24 nur Vierter wurde und den letzten Schritt verpasste, stieg Haunshofen als Meister direkt auf. Horn: „Wir haben damals zu Hause 5:0 gewonnen und auswärts 1:5 verloren. Auch diesmal wissen wir nicht so recht, was da genau auf uns zukommt.“ In der Kreisklasse schlug sich der kleine Dorfklub heuer phasenweise ordentlich und verpasste den direkten Ligaverbleib am Ende lediglich um einen Zähler.

SG Söcking/Starnberg erwartet eine schwere Partie

Der erste Akt der Relegation steigt am heutigen Donnerstag in Haunshofen (19 Uhr). „Auswärts in Haunshofen zu spielen, ist unangenehm. Da wird ganz schön was los sein“, so Horn. Zu verstecken bräuchten sich die Starnberger nach der bisherigen Saisonleistung aber keinesfalls: „Wir haben gut trainiert, und die Stimmung ist super. Alle sind optimistisch, dass wir nächstes Jahr in der Kreisklasse spielen.“