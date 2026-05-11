SG Starnberg fehlt nur noch ein Sieg zum Durchmarsch von der A-Klasse und Kreisliga

Martin Schneider traf für den FSV Höhenrain. – Foto: FuPa Oberbayern

Nur noch einen einzigen Sieg ist die SG Söcking/Starnberg von der Kreisklasse-Meisterschaft entfernt – er würde den direkten Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga für den Aufsteiger bedeuten. Bei drei verbleibenden Matchbällen stehen die Chancen denkbar gut, schließlich hat die Spielgemeinschaft nur eines der letzten 17 Ligaspiele verloren. „Mittlerweile sind auch wir uns sicher, dass es am Ende klappen wird“, sagt Co-Trainer Sascha Grießhammer.

Vor der Pause gingen die tief stehenden Hausherren mit dem ersten Konter in Führung. Im zweiten Durchgang sei es dann ein regelrechtes Anrennen seiner Mannschaft gewesen, so Grießhammer. Ein Distanzschuss von Dominik Schäffler zum 1:1 mutierte zum Brustlöser, ehe der Ball in der Nachspielzeit Siegtorschütze Vincent Nitsch nach einer missglückten Klärungsaktion vor die Füße fiel.

In die hervorragende Ausgangslage brachte sich die Elf von Cheftrainer Radek Biernat durch einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg in Farchant am Sonntag. Wie bereits andere Mannschaften zuvor versuchten die Gastgeber, das dominante Spiel der Starnberger durch eine destruktive Herangehensweise zu ersticken – beinahe mit Erfolg. „Der gegnerische Trainer hat sich nach dem Spiel sogar dafür entschuldigt, dass sie so defensiv gespielt haben“, berichtete Grießhammer.

SC Pöcking-P. – ESV Penzberg ⇥2:1 (2:1) Tore: 1:0, 2:0 Heller (11., 19.), 2:1 Kühberger (45.+1); Bes. Vorkommnis: Penzberg schießt Foulelfmeter an den Pfosten (65.)

Der SC Pöcking-Possenhofen hat im Abstiegskampf der Kreisklasse 3 einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den Tabellendritten ESV Penzberg gewann das Team von Trainer Daniel Flath am Freitagabend mit 2:1. Dabei reichten den Gastgebern für die drei Punkte starke erste 25 Minuten, in denen Youngster Leonhard Heller zwei Treffer erzielte. Der A-Jugendliche verwertete zunächst eine Flanke von Andreas Richter am zweiten Pfosten und erhöhte nach einem langen Ball mit einem Kracher unter die Latte auf 2:0. „Er hat eine saugute Leistung gezeigt, hätte sogar noch ein Tor schießen können“, lobte Flath.

Penzberg wurde aber stärker und kam noch vor der Halbzeit zum Anschluss. Danach waren die Pöckinger vor allem mit Verteidigen beschäftigt und spielten ihre Konter nicht sauber zu Ende. Die größte Chance auf den Ausgleich verpasste Penzberg vom Punkt, nachdem Alexander Schedel seinem Gegenspieler in die Hacken gelaufen war. Ein Sonderlob gab es von Trainer Flath für die Leistung des 14 Jahre alten Schiedsrichters Ludwig Hismen. „Hut ab, mit welchem Selbstbewusstsein er in seinem Alter aufgetreten ist.“

SV Uffing – FSV Höhenrain⇥0:1 (0:1) Tor: 0:1 Schneider (6.)

So schnell kann sich das Blatt wenden. Praktisch die gesamte Saison über hatten sich Höhenrains Kreisklasse-Fußballer mit dem Ligaverbleib beschäftigen müssen. Diesen hat der FSV mit dem 1:0-Auswärtssieg in Uffing am Samstag vorzeitig gesichert. Damit sind die Höhenrainer drei Spieltage vor Saisonende aber plötzlich nur noch drei Punkte von der Aufstiegsrelegation entfernt. „Das ist schon verrückt. Wir freuen uns natürlich darüber, die Euphorie ist da“, sagt Trainer Christian Sedlmeier nach dem fünften Sieg in Folge. Tabellenplatz vier ordnet der erfahrene Coach dennoch nur als „Momentaufnahme“ ein: „Wenn man ehrlich ist, haben wir da oben nichts verloren. Die schwierigen Spiele gegen Abstiegskandidaten, die noch ums Überleben kämpfen, kommen erst noch.“

Auch der Erfolg in Uffing kam etwas glücklich zustande. Die Gäste gingen früh in Führung: Nachdem ein erster Versuch von Simon Oberrieder, auf Flankenvorlage von Andreas Mühr, abgewehrt worden war, stand Torschütze Martin Schneider richtig und staubte zum 1:0 ab. Im Anschluss entwickelte sich ein „Abnutzungskampf“ (Sedlmeier), wobei die Hausherren aus Uffing allerdings die besseren Tormöglichkeiten verbuchten – besonders in der Schlussphase. „Sie sind sehr fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen“, kommentierte der FSV-Trainer. Höhenrains Schlussmann Guido Reiter war am Ende nicht zu überwinden und hielt den Dreier fest.

TSV Benediktbeuern – TSV Feldafing⇥4:0 (3:0) Tore: 1:0 Bertels (16.), 2:0 Leis (35.), 3:0 Guggemos (38./FE), 4:0 Poschenrieder (87.) – Zeitstrafe: F. Fentzloff/Feldafing (66., wiederholtes Foulspiel) – Bes. Vorkommnis: Feldafings R. Fentzloff setzt Foulelfmeter an den Pfosten (73.)

Dem TSV Feldafing fehlt es momentan an Konstanz. „Wir schaffen es kaum mal, zwei Spiele in Folge zu gewinnen“, bemängelt Trainer Jürgen Mergner. Auch auf den 3:1-Erfolg gegen die SG Oberau in der Vorwoche folgte am Samstag eine deutliche 0:4-Pleite beim TSV Benediktbeuern. Im Duell gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf haben die Feldafinger damit den ersten kleinen Matchball vergeben. Bei drei verbleibenden Partien beträgt der Vorsprung auf die rote Zone nur noch zwei Punkte. „Ich denke, vier Punkte müssen wir in jedem Fall noch holen – und nicht mal dann weiß man, ob es reicht“, sagt Mergner hinsichtlich des ausgesprochen spannenden Überlebenskampfs in der Kreisklasse 3.

Die jüngste Niederlage sei „absolut verdient“ gewesen, betont der Übungsleiter: „Vorne wie hinten haben wir einfach kein gutes Spiel gemacht.“ So führten die konsequent umschaltenden Benediktbeurer zur Pause mit 3:0. Bei ungewohnt hohen Temperaturen konnte Feldafing dem Rückstand auch in Hälfte zwei nur noch hinterherlaufen. Bezeichnend für den Auftritt: Raphael Fentzloff setzte einen Foulelfmeter nur an den Pfosten.