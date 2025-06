SG Stahl Wittstock im 10:3-Torrausch, SpG Lunow/Oderberg gewinnt 8:3

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg – SV Union Neuruppin 1990 0:8 35 Zuschauer erlebten einen stürmischen Auftritt der Gäste: Thaer Damir eröffnete in der 13. Minute und legte in der 36. Minute nach. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Elias Lier in der Nachspielzeit zum 0:3 (45.+3). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lier in der 62. Minute weiter, ehe Thaer Damir mit Treffern in der 73., 75. und 80. Minute einen Viererpack schnürte. Maximilian Haupt setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt.

SV Prignitz-Maulbeerwalde – SV 90 Fehrbellin 2:2

75 Zuschauer sahen ein packendes Duell: Frederic Stalmasiak brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Tobias Wilde erhöhte in der 37. Minute auf 0:2. Doch die Gastgeber gaben nicht auf – Jonas Klein verkürzte in der 52. Minute, und in der 90. Minute belohnte Johannes Link das Anrennen mit dem Ausgleich.

Herzberger SV – Zernitzer SV 1951 2:5

In Herzberg fielen die Treffer Schlag auf Schlag: Christoph Probst (32.) und Philip Beutz (33.) legten doppelt vor, ehe Julius Dittberner in der 36. Minute verkürzte. Doch Probst verwandelte nur zwei Minuten später einen Foulelfmeter zum 1:3 (38.). David Milatz baute in der 63. Minute die Führung weiter aus. Marius Grüber brachte Herzberg mit einem Foulelfmeter zum 2:4 (72.) nochmals heran, doch Beutz stellte mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute den Endstand her. 68 Zuschauer verfolgten das Torfestival.

SV Rot-Weiß Kyritz – TSV Wustrau 1:4

71 Zuschauer sahen eine anfangs offene Partie. Aron Bewersdorf erzielte in der 24. Minute das 1:0 für Kyritz. Doch Wustrau drehte die Partie noch vor der Pause: Luca Wegner (44.) und Domenic Dean Biemann (45.) trafen binnen zwei Minuten. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Wegner, der mit zwei weiteren Treffern in der 56. und 69. Minute seinen Hattrick vollendete.

SV Blumenthal-Grabow – Pankower SV Rot-Weiß 1921 1:3

167 Zuschauer sahen einen konzentrierten Auftritt der Gäste. Noah Hahlweg (26.) und Moritz Wildermann (37.) sorgten für eine komfortable Führung zur Pause. Marten Krüger brachte Blumenthal-Grabow in der 55. Minute noch einmal heran, doch Niklas Raczkowski stellte in der 61. Minute den alten Abstand wieder her.

Meyenburger SV Wacker 1922 – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 2:1

Jarno Markes Grothe brachte die Hausherren vor 110 Zuschauern in der 8. Minute in Führung. Christian Müller glich in der 71. Minute für die Gäste aus. Kurz vor Schluss übernahm Christoph Raasch Verantwortung und verwandelte in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum umjubelten 2:1.

Uckermarkliga

SV Blücher Schenkenberg 1930 – LSV Zichow 0:2/Wertung

Im Duell zwischen Schenkenberg und Zichow wurde gewertet. SV 90 Pinnow – SV Borussia Criewen 90 3:0

60 Zuschauer sahen einen starken Auftritt der Gastgeber. Marcel Meißner brachte Pinnow in der 34. Minute auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Rick Neszler in der 53. Minute und Kristof Konitzer in der 67. Minute und machten den Dreier perfekt. SpG Lunow/Oderberg – Lübbenower SV 1926 8:3

Ein wildes Torfestival erlebten die 95 Zuschauer bei der Begegnung in Lunow. Niklas Prillwitz eröffnete in der 6. Minute, doch Pascal Podgorny glich postwendend aus (7.). Es ging Schlag auf Schlag weiter: Friedrich Goldbeck (9.), erneut Podgorny (14.), Fabian Daniel (21.), Lars Meyer (32.), Prillwitz (38.) und erneut Daniel (57.) sorgten für einen komfortablen Vorsprung der Gastgeber. Stephan Bethke verkürzte in der 75. Minute per Foulelfmeter, aber Malik Horn (79.) und nochmals Daniel (85.) setzten den Schlusspunkt in einer furiosen Partie. SV Eintracht Göritz – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 1:1

97 Zuschauer sahen ein intensives Remis. Chris Schmeling traf in der 12. Minute zur Führung für Göritz, doch Jonas-Ernst Kühn schlug für die Gäste bereits in der 24. Minute zurück. Danach verteidigten beide Teams energisch ihren Punkt. SpG Storkow/Vietmannsdorf – Heinersdorfer SV 1973 3:0

Vor 50 Zuschauern legte Niklas Stuwert in der 31. Minute per Foulelfmeter den Grundstein. Maximilian Krause erhöhte sieben Minuten später auf 2:0. In der Schlussminute machte Elias Götze mit dem Treffer zum 3:0 den Deckel auf die Partie.

