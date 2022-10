SG Stahe-Gangelt hat Ziel erreicht Bei der SG Stahe-Gangelt ist Dennis Krenzke, Geschäftsführer von Concordia Stahe-Niederbusch, mit der Entwicklung sehr zufrieden.

„Die Spieler haben sehr gut zusammengefunden“, sagt Krenzke. Man sehe auch, dass die Gründung der Spielgemeinschaft der richtige Schritt gewesen sei. „Wir haben zwei gute Trainer“, lobt Krenzke die Arbeit von Ivo Skiljo, der für das B-Liga-Team verantwortlich ist, und von Christoph Deutschländer, der die zweite Mannschaft in der Kreisliga D betreut. Die Erstvertretung hat nach der Auftaktniederlage gegen die SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath die nächsten vier Spiele gewonnen und sich in der Spitzengruppe der Staffel 3 festgesetzt. Der 1:0-Sieg gegen den ambitionierten SV Brachelen ließ am vergangenen Sonntag aufhorchen. „Brachelen hat schon viel Druck ausgeübt, aber unsere Jungs haben gut gegengehalten“, blickt Krenzke zurück. Das Tor des Tages sei etwas glücklich gefallen – durch einen individuellen Fehler eines Bracheleners. Das Echo zur Spielgemeinschaft ist sehr gut. Schon in den Testspielen hatten Zuschauer gesagt, es mache wieder Spaß, Fußball zu sehen.

Bei der SG legt man auch Wert auf Gemeinsamkeit. So fahren Spieler beider Mannschaften am spielfreien Wochenende 15. und 16. Oktober zum Oktoberfest nach Übach. An Spielern herrscht kein Mangel. Anfangs, als noch nicht feststand, wer in welcher Mannschaft spielen würde, und noch gesichtet wurde, hätten mehr als 50 Spieler die Trainingseinheiten besucht. „Die, die zurückstecken mussten, geben Vollgas in der zweiten Mannschaft“, freut sich der Geschäftsführer. So sind denn auch an Trainingstagen 40 bis 45 Spieler auf dem Sportplatz. „Wir trainieren zwei Wochen in Gangelt und zwei Wochen in Niederbusch“, sagt Krenzke und erläutert die Einteilung: „Immer da, wo das nächste Heimspiel ausgetragen wird.“ In beiden Orten soll während der Saison die gleiche Anzahl an Heimspielen stattfinden.

Diese Pläne etwas gestört hat der Rückzug der SG Union Würm-Lindern II. Überlegt wird jetzt, am Freitag vor dem nächsten spielfreien Wochenende ein Testspiel in Gangelt auszutragen. Dennis Krenzke, der sich maßgebend um die Gründung der Spielgemeinschaft gekümmert hat, ist bestrebt, dass man sich immer auf Augenhöhe begegnet. Hinter die Startphase der SG kann man einen Haken setzen, die Aufgaben wurden relativ gut bewältigt. Ein Lob hat Dennis Krenzke für einen Gegner der zweiten Mannschaft parat. „Vor Frelenberg II ziehe ich fünfmal den Hut“. Diese Mannschaft verliere an fast jedem Wochenende zweistellig. „Es war mit eines der fairsten Spiele“, sagt der Geschäftsführer zur Partie in Frelenberg, die Stahe-Gangelt II mit 14:0 gewann.