SG St. Wolfgang/Lengdorf verliert gegen Aufsteiger Haar

Nach einer schwachen ersten Halbzeit unterliegt die SG TSV St. Wolfgang/FC Lengdorf bei TSV Haar/Grasbrunn mit 1:3.
Lengdorf – Nach der 2:6-Pleite im Derby gegen den FC Moosinning beißen sich die Kickerinnen der (SG) TSV St. Wolfgang/FC Lengdorf auch am zweiten Bezirksliga-Aufsteiger die Zähne aus. Das Gastspiel bei der (SG) TSV Haar/TSV Grasbrunn endete mit einer 1:3-Niederlage.
Ähnlich wie in der Vorwoche fanden die Gäste dabei überhaupt nicht in die Partie und mussten schon zur Pause einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Bereits in der fünften Minute spielte Noemi Vowinkel erfolgreich die Abwehrkette aus, ehe Laura Pirker im Anschluss an eine Flanke zum 2:0 einnetzte (33.). „Wir sind wieder viel zu lasch in die Zweikämpfe gegangen“, ärgert sich Lengdorfs Sandra Lechner, die zudem die hohe Fehlpassquote kritisierte.
Zumindest sei man auch diesmal stärker aus der Kabine zurückgekommen. Doch während die Heimelf durch Yuning Li (64.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte, fehlte es an klaren Abschlusschancen. So brauchte es einen weiten Abschlag von SG-Keeperin Svenja Kendzia auf Sandra Gilllhuber, die kurz vor Schluss auf 1:3 verkürzen konnte (83.). „Ich denke, die spielfreie Woche tut uns jetzt ganz gut“, lautete dementsprechend das Fazit von Mittelfeldakteurin Lechner.