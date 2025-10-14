SG St. Wolfgang/Lengdorf verliert gegen Aufsteiger Haar

Die SG St. Wolfgang / FC Lengdorf verliert erneut (Archivbild). – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Nach einer schwachen ersten Halbzeit unterliegt die SG TSV St. Wolfgang/FC Lengdorf bei TSV Haar/Grasbrunn mit 1:3.

Zu wenig klare Torchancen Ähnlich wie in der Vorwoche fanden die Gäste dabei überhaupt nicht in die Partie und mussten schon zur Pause einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Bereits in der fünften Minute spielte Noemi Vowinkel erfolgreich die Abwehrkette aus, ehe Laura Pirker im Anschluss an eine Flanke zum 2:0 einnetzte (33.). „Wir sind wieder viel zu lasch in die Zweikämpfe gegangen“, ärgert sich Lengdorfs Sandra Lechner, die zudem die hohe Fehlpassquote kritisierte.