SG St. Wolfgang übernimmt nach Kantersieg gegen Rohrbach die Tabellenführung Klarer 5:1 Erfolg

Neuer Spitzenreiter ist nach dem 5:1-Sieg über den TSV Rohrbach die SG St. Wolfgang/Lengdorf/ Hörgersdorf, da die SG Gerolfing/Ingolstadt spielfrei hatte. Nächste Woche kommt es dann in St. Wolfgang zum direkten Aufeinandertreffen.

So., 23.10.2022, 11:00 Uhr

Es dauerte keine Minute bis zur Führung. Lisanne Oschwald bediente direkt nach dem Anstoß mit einem weiten Ball Sandra Lechner, die mit einem eleganten Heber das 1:0 erzielte. In der 29. Minute erhöhte Veronika Lipp auf 2:0, nachdem Keeperin Sandra Brummer den Torschuss von Lechner hatte abprallen lassen. Lipp traf aus 18 Meter Entfernung ins linke Eck.

Rohrbach biss sich lange an der soliden Abwehrkette Lena Kussinger, Lisa Butzenberger, Anna Obermeier und Sophia Posch sowie Torfrau Svenja Kendzia die Zähne aus, ehe Lisa Feil in der 70. Minute doch der Anschlusstreffer gelang.

Nach dem Gegentor wurde die Heimelf wieder aktiver und belohnte sich kurz darauf mit dem 3:1 durch Sophia Schorer, die eine Flanke von Sophia Posch per Kopf verwertete (73.). Nur vier Minuten später passte Nina Grundner auf Schorer, die aufs gegnerische Tor zusprintete und den Ball trocken über die Linie beförderte. In der 88. Minute lief Lechner allein aufs gegnerische Tor zu und schob den Ball an der Gästekeeperin vorbei zum 5:1-Endstand ins Tor. (hze)