SG St. Wolfgang schlägt Vizemeister Schwaig im Derby

Torjubel: Jennifer Linder (3.v.r.) von der SG St. Wolfgang freut sich mit Christina Reich (r.) über ihr Tor zur frühen 1:0-Führung. Die Schwaigerinnen sind bedient. – Foto: Weingartner

„Es war ein verdienter Sieg mit einer souveränen Abwehrleistung von uns. Wir hätten vielleicht auch noch höher gewinnen können durch die vielen Chancen, die wir hatten”, bilanzierte Jennifer Lindner, Kapitänin der SG St. Wolfgang/Lengdorf. Am letzten Spieltag feierte ihr Team im Derby gegen den zuvor bereits als Bezirksliga-Vizemeister feststehenden FC Schwaig einen 3:0 (2:0)-Erfolg. Bereits in der 12. Minute köpfte Lindner nach einer Ecke zum 1:0 ein, FCS-Keeperin Sabine Winkler war chancenlos. Immer wieder arbeiteten sich die Gastgeberinnen mit schönen Spielzügen nach vorne, und kurz vor der Pause lief Anna Obermeier alleine auf Winkler zu und schob eiskalt zum 2:0 ins Eck ein.

Schwaig tat sich schwer, die gut stehende SG-Abwehr zu durchbrechen, und hatte keine nennenswerten Chancen. In der 74. Minute machten die Gastgeberinnen den Deckel drauf: Nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld setzte sich Obermeier durch und markierte den 3:0-Endstand. „Am Ende war es eine sehr gelungene Mannschaftsleistung und ein schöner Saisonabschluss”, freute sich Lindner, deren SG die Saison als Achte beendet. mad