SG St. Wolfgang schlägt Vizemeister Schwaig 3:0 im Derby Bezirksliga der Frauen von Fussball Vorort FuPa+Oberbayern · Heute, 04:00 Uhr · 0 Leser

Torjubel: Jennifer Linder (3.v.r.) von der SG St. Wolfgang freut sich mit Christina Reich (r.) über ihr Tor zur frühen 1:0-Führung. Die Schwaigerinnen sind bedient. – Foto: Weingartner

Die SG St. Wolfgang/Lengdorf gewinnt am letzten Spieltag gegen den FC Schwaig. Kapitänin Jennifer Lindner erzielte dabei das 1:0 bereits in der 12. Minute per Kopf.