SG St. Nikolaus-SV Wehrden

Im Spitzenspiel brauchte der SV Wehrden etwa 20 Minuten, um sich an den kleinen ungewohnten Rasenplatz der Hausherren zu gewöhnen. Die SG St. Nikolaus ging nach einem Konter aus zumindest abseitsverdächtiger Position in Führung, ehe die Gastmannschaft nach einem Foulelfmeter ausgleichen konnte. Nach dem Pausenwechsel mit verteiltem Spiel konnte die Gastmannschaft 2 hundertprozentige Torchancen nicht nutzen. Die Heimmannschaft erzielte nach einem diskussionswürdigen Foulelfmeter, der erst nach Wiederholung (der Gasttorwart hielt den ersten Foulelfmeter) verwandelt wurde, die etwas glückliche Führung zu diesem Zeitpunkt. Da der SV Wehrden nun aufmachen musste, wurde das vorentscheidende 3:1 nach einem Konter erzielt,was bis zum.Spielende Bestand hatte.

Fazit: In einem Spiel auf Augenhöhe gewann die Heimmannschaft nicht unverdient. Besonderer Dank des SV Wehrden geht an den Physio der SG St. Nikolaus, der sich auch um die verletzten Spieler des SV Wehrden gekümmert hat.