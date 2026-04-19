SG St. Nikolaus-SV Wehrden

Im Spitzenspiel brauchte der SV Wehrden etwa 20 Minuten, um sich an den kleinen ungewohnten Rasenplatz der Hausherren zu gewöhnen. Die SG St. Nikolaus ging nach einem Konter aus zumindest abseitsverdächtiger Position in Führung, ehe die Gastmannschaft nach einem Foulelfmeter ausgleichen konnte. Nach dem Pausenwechsel mit verteiltem Spiel konnte die Gastmannschaft 2 hundertprozentige Torchancen nicht nutzen. Die Heimmannschaft erzielte nach einem diskussionswürdigen Foulelfmeter, der erst nach Wiederholung (der Gasttorwart hielt den ersten Foulelfmeter) verwandelt wurde, die etwas glückliche Führung zu diesem Zeitpunkt. Da der SV Wehrden nun aufmachen musste, wurde das vorentscheidende 3:1 nach einem Konter erzielt,was bis zum.Spielende Bestand hatte.
Fazit: In einem Spiel auf Augenhöhe gewann die Heimmannschaft nicht unverdient. Besonderer Dank des SV Wehrden geht an den Physio der SG St. Nikolaus, der sich auch um die verletzten Spieler des SV Wehrden gekümmert hat.
Fazit: Das Spiel war insgesamt sehr ausgeglichen und die teilweise noch sehr junge Truppe des SV Wehrden wird die richtigen Lehren aus diesem Spiel ziehen. Kämpferisch ist der Mannschaft kein Vorwurf zu machen, das Spielerische wird mit Sicherheit noch kommen. Wiederum hervorzuheben ist das disziplinierte Verhalten bei mehreren strittigen Situationen.
Unserm verletzten Spielet Ramazan wünschen wir auf diesem Wege Alles Gute und eine schnelle Genesung.