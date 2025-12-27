SG SSVH will in Kreisklasse - Reichenberger und Blüml verlängern

Mario Reichenberger (li.) und Andreas Blüml werden die SG SSVH über das Saisonende hinaus anleiten – Foto: Van Berg / Waas

Kurz vor dem Jahreswechsel kann die Spielgemeinschaft SSVH II mit erfreulichen Nachrichten aufhorchen lassen: das Trainerteam bestehend aus Mario Reichenberger an der Seitenlinie sowie Andreas Blüml auf dem Platz hat seine Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. Offen ist derweil noch die Zukunft des dritten im Bunde Raphael Schmidhuber, den die Verantwortlichen gerne weiter mit ihm Team hätten.

Die neuformierte SG liefert bisher nur Grund zur Freude. Es brauchte nur eine kurze Findungsphase, bevor man auf und neben dem Platz zu einer harmonischen Einheit wurde. Eine Entwicklung an der auch die Trainer einer großen Anteil haben. "Es passt einfach sehr gut zusammen, sowohl unsere SG im Allgemeinen als auch die Konstellation zwischen Mannschaft und Trainerteam“, sagt Sebastian Adam, der sportliche Leiter des SV Huldsessen. "Wir sind Freunde von etwas Langfristigem, daher sind wir enorm froh über diese top Partnerschaft mit dem SVH, aber auch über unser tolles Trainerteam“, sagt Alex Köberl als Vorstand Sport des SSV.



Das Team steht nach der Vorrunde auf Platz zwei der Tabelle, was sich absolut sehen lassen kann. "Wir haben uns diesen positiven Flow natürlich alle erhofft, aber es war definitiv nicht zu erwarten, dass es von Anfang an so gut läuft. Diese positive Situation ist der Verdienst unseres Trainerteams, die von Tag eins an einen grandiosen Job machen“, erklärt Adam. Und Köberl ergänzt: "Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf und der unaufgeregten Arbeit unserer Trainer, daher war unser klares Ziel, die Zusammenarbeit schnellstmöglich für eine weitere Saison zu fixieren."











So war es die logische Konsequenz für alle Beteiligten, dass die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortgesetzt wird. Und auch die Trainer mussten nicht lange mit ihrer Zusage zögern. "Wir sind sehr zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist und haben gemeinsam noch einiges vor. Es herrscht ein richtig guter Spirit in der Truppe, weshalb die Arbeit enorm viel Spaß macht. Ebenso angenehm ist die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der beiden Vereine und meinen Trainerkollegen, daher war es für mich klar, meine Arbeit hier auch weiterzuführen“, lässt Mario Reichenberger zu seiner Verlängerung wissen.







Auch für Andreas Blüml lag die Fortsetzung der Zusammenarbeit auf der Hand: "Die Entscheidung, auch in der neuen Saison weiterzumachen, ist mir sehr leicht gefallen. Die im Sommer entstandene Spielgemeinschaft entwickelt sich sportlich wie menschlich äußerst positiv und die Mannschaft macht große Fortschritte. Man spürt deutlich, wie viel Engagement und gute Arbeit darin steckt. Die Arbeit als Trainer macht mir großen Spaß, ich freue mich sehr auf die Rückrunde sowie auf ein weiteres Jahr, in dem ich die Entwicklung der Mannschaft und der beiden Vereine weiterhin mitgestalten darf.“









Noch nicht geklärt ist, ob Rapahel Schmidhuber als Co-Spielertrainer weitermacht – Foto: LH