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SG Sport-Union Schönwald-Schonach setzt auf gepflegten Fußball
Gegen die SG Dauchingen-Weilersbach will sie den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
SG-Trainer Mario Ketterer möchte in dieser Saison mit seinem Team den Klassenerhalt und Pokalsieg feiern – Foto: Privat
Aufsteiger SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach ist eine Bereicherung für die Fußball-Bezirksliga. Gegen die SG Dauchingen-Weilersbach will sie den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.
Mario Ketterer liebt den Wettbewerb. Gern mit ordentlich Dramatik garniert. Als Spieler hat er viele Schlachten geschlagen, und auch als Trainer steckt dieser Wettkämpfer weiter in ihm. "Was gibt es Schöneres als Spiele, bei denen es um wirklich etwas geht?" Wohl nichts. Zumindest nicht für den Trainer der SG Schönwald-Schonach. Ketterer freut sich auf den Endspurt in der Bezirksliga. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.