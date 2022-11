SG Sponsheim spielt remis 2:2 gegen die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim

DROMERSHEIM . Im Nachholspiel der A-Klasse spielte die SG Sponsheim/ Dromersheim gegen die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim 2:2 (0:2). „Das waren wieder nervenaufreibende 90 Minuten“, schilderte Mathias Diderich, Sportlicher Leiter der Sponsheimer. „Unnötigerweise haben wir uns durch zwei Abwehrfehler in Bedrängnis gebracht und sind erneut mit zwei Treffern in Rückstand geraten. Aber danach hat das Mentalitätsmonster in der Truppe wieder zugeschlagen.“ Unterstützt von ihrer lautstarken Fanschar schafften die Platzherren den Ausgleich gegen nachlassende Gäste. „Wie die Mannschaft immer wieder zurückkommt, nötigt mir den größten Respekt ab“, so Diderich. „Wir haben es nur versäumt, mehr aus unseren Chancen zu machen.“ Tore: 0:1 Felix Schirp (10.), 0:2 Bastian Bublitz (25.,), 1:2 Eigentor Fabi Staudt (65.), 2:2 Esmail Mahmoud (75.). Gelb-Rot: Pascal Schanz (Harxheim) wegen Reklamierens (80.).