SG SpoDrOck präsentiert neuen Trainer Spielgemeinschaft geht mit Eric Oehler in die kommende Saison von Thomas Mirkes · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Manuel Inboden (links) und Johannes Neßbach (rechts) stellen Eric Oehler (Mitte) als neuen Trainer der SG SpoDrOck vor. – Foto: Johannes Neßbach

SPONSHEIM/DROMERSHEIM/OCKENHEIM. Ab der Spielzeit 2026/27 wird die SG SpoDrOck von Eric Oehler trainiert. Aktuell kämpft dieser noch mit der Spvgg. Ingelheim in der Landesliga um den Klassenerhalt, wobei sich die Rotweinstädter in den jüngst zurückliegenden Spielen in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht haben. Die sportliche Leitung der Spielgemeinschaft um Johannes Neßbach und Manuel Inboden erhofft sich eine klare Spielphilosophie und eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf Basis gemeinsamer Wertvorstellungen. Oehler sieht sein Engagement beim B-Ligisten keineswegs als Rückschritt, sondern als neue Herausforderung.

Trainer mit modernem Ansatz und passender Wertvorstellung „Mit Eric Oehler haben wir einen vielversprechenden Trainer verpflichtet. Er hat uns Verantwortliche bereits im ersten Gespräch mit seinen modernen fußballerischen Ideen für Training und Spiel überzeugt. Besonders seine klare Spielphilosophie und der zeitgemäße Ansatz haben unsere Vereinsführung direkt angesprochen”, kommentierte Manuel Inboden, der zusammen mit Johannes Neßbach bei der SG SpoDrOck die Geschicke leitet. Neben der fachlichen Kompetenz passe auch der Charakter des neuen Trainers hervorragend zur Ausrichtung der SG. Werte, Einstellung und Umgang miteinander würden zudem sehr gut mit denen der SG-Vereine harmonieren. „Die gemeinsamen Vorstellungen bilden eine ideale Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit”, Inboden über die konstruktiven Gespräche, in denen sich beide Seiten schnell einig waren.

Aufstieg als Anspruch Durch die Spielbetriebs-Revolution im Südwestdeutschen Fußball-Verband wird es in der Saison 2026/27 mehr Aufsteiger geben. Diese Chance beeinflusst auch Oehlers Planungen mit der SG: „Natürlich schielen wir mit einem Auge auf die deutlich vergrößerte Aufstiegschance. Das muss der Anspruch sein.” Inhaltlich lege er bei der neuen Aufgabe den Fokus auf die Implementierung fester Automatismen. Die Vorbereitung werde klar in Intensität, offensive sowie defensive Abläufe - bestenfalls auch die Integration von Standards - gegliedert sein. „Es wird richtig spannend zu sehen sein, wie sich die Jungs dadurch entwickeln”, freut sich Oehler auf die Zusammenarbeit. Oehlers Engagement für die Spielgemeinschaft ist vorerst für ein Jahr vorgesehen. Wer ihn als Co-Trainer unterstützen wird, ist noch nicht final geklärt. Auf die Frage, ob es für ihn ein Rückschritt von der Spvgg. Ingelheim zur SG SpoDrOck ist, antwortet er: „Nein, gar nicht. Es ist eine völlig anders gelagerte Herausforderung. Das ist nicht immer zwingend eine Frage der Liga. Fußball ist mein Ausgleich und reich wird man unterhalb der Oberliga ohnehin nicht.”