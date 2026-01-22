Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
90-mal schon freuten sich die Fußballer der SG Spiesheim in dieser Saison über einen Torerfolg. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press
SG Spiesheim/Albig sind die Besten in Rheinhessen
Alzeyer-Wormser B-Ligist geht mit 53 Punkten in die Rückrunde
Alzey-Worms. Rheinhessische Teams spielen in 15 Ligen um Meisterschafts-Punkte. Die meisten Zähler sammelte seither die SG Spiesheim/Albig. Seit gut fünf Jahren kümmern sich die Spielertrainer Mike Starkes und Björn Wissmann um die sportliche Entwicklung beim B-Ligisten. Sie sind nicht nur stolz auf die imposante Serie von bislang 53 Punkten aus 19 Spielen in dieser Runde. Sondern auch auf viele Entwicklungen, die sie mit dem Sportlichen Leiter Philipp Gasse in den zurückliegenden Jahren angestoßen haben. Dazu zählt unter anderem die Bildung der gewinnbringenden Spielgemeinschaft mit dem TV Albig.