SG Spiesheim/Albig auf Meistershaftskurs

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Spiesheim/Albig. Zur Spielgemeinschaft hat uns Philipp Gasse, Abteilungsleiter beim B-Klassisten, folgende Informationen übermittelt.

"Die aktuelle Stimmung ist durchweg positiv, da wir bislang sowohl in der Runde, als auch im Pokal ungeschlagen sind. Wir bauen unsere solide Leistung aus dem Vorjahr immer weiter aus, entwickeln uns als Team gemeinsam weiter und belohnen uns nun auch bislang konstant für den Aufwand, den wir betreiben."

"Ohne überheblich zu klingen lief bislang glücklicherweise nicht wirklich viel schlecht, was hoffentlich auch so bleibt. Mit den zwei Unentschieden können wir leben. Umso mehr lief im Umkehrschluss natürlich dann gut. Durch unseren breiten Kader muss niemand ans körperliche Limit gehen oder riskieren, sich zu verletzen. Wir sind in der Regel in der Lage durchzurotieren, können den Spielern so auch genügend Zeit zur Regeneration bieten, um schnellstmöglich wieder bei hundert Prozent zu sein. Dadurch sind wir seit Gründung unserer Spielgemeinschaft und insbesondere dieses Jahr sehr effizient."

Gab es bereits Veränderungen oder wird es in der Winterpause welche geben?

"Bei den personellen Veränderungen haben wir auf der Abgangsseite keine. Als Neuzugang dürfen wir Maximilian Biesalski bom TuS Framersheim begrüßen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir möchten die Rückrunde genau so positiv gestalten, wie die Hinrunde und genau da anknüpfen, wo wir aufgehört haben."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Mit Blick auf die Tabelle stehen unsere Chancen aktuell gut, uns einen der beiden Aufstiegsplätze für die A-Klasse zu sichern. Dass wir die Meisterschaft hierbei natürlich bevorzugen würden, dürfte klar sein. Da die Rückrunde aber noch lang ist und sicherlich noch einige zähe Partien vor uns stehen, wäre es ein großer Fehler, den Aufstieg bereits als Selbstverständlichkeit zu betrachten. Die Runde ist noch lang, daher liegt der Fokus weiterhin Sonntag für Sonntag beim jeweiligen Gegner. Nur so können wir uns am Ende mit einem positiven Ausgang der Saison belohnen. Zu potentiellen Absteigern möchten wir uns aus Respekt allen Teams gegenüber nicht äußern. Im Fußball ist alles möglich."

