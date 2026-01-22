SG Spabrücken: Mission Relegationsplatz

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: SG Spabrücken I. Zum B-Klassisten hat uns Christoph Theis, 1. Vorsitzender in Spabrücken, folgende Informationen übermittelt.

"Im Vergleich zur Vorsaison hat sich unser Kader in der Breite verbessert und somit auch den Konkurrenzkampf belebt. Generell merkt man, dass die Truppe einen super Zusammenhalt hat und die neuen Spieler im Sommer direkt super aufgenommen wurden. Diese Entwicklung ist schön anzusehen."

Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison geändert?

"In der laufenden Saison stehen wir als Aufsteiger auf dem dritten Tabellenplatz und haben lediglich gegen den Spitzenreiter SG Weinsheim II verloren. Bis auf das ein oder andere Unentschieden sind wir zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf."

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder wird es in der Winterpause noch welche geben?

"Als Neuzugänge begrüßen wir Daniel Novac (SV Viktoria Waldlaubersheim), Aaron Neumann (FC livingroom Mainz), Dennis Artmaz (FC Sprendlingen) und Patrick Puth (reaktiviert). Als Abgang haben wir Tjore Jacobs (TuS Roxheim) zu vermelden."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Ziel ist es den zweiten Platz, den Relegationsplatz, zu erreichen und im Sommer um den Aufstieg in die A-Klasse zu spielen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"SG Weinsheim II wird Meister."

