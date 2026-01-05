SG Sossenheim will an Hinrunde anknüpfen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Sossenheim. Zum B-Ligisten aus dem Main-Taunus haben uns Trainer Andreas Blickle und Spielertrainer Christian Walter folgende Informationen übermittelt.

"Nach der ersten Saisonhälfte, zum großen Teil positiv. Sie kann jedoch immer wieder weiter ausgebaut werden."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Die Punkte Ausbeute war besser als erwartet. Niemand in Sossenheim hätte das aktuelle für möglich gehalten und vor der Saison direkt unterschrieben.

Unsere Chancenverwertung ist eine absolute Katastrophe. Besonders die so genannten "Hundertprozentigen" verpuffen zu oft. Auch die Anzahl der Gegentore muss verbessert werden. Einige Spiele hätten früher entschieden werden können, da haben wir es zu oft unnötig spannend gemacht."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant ?

"Als Neuzugänge begrüßen dürfen wir David Bankiel, der von DJK Hattersheim zu uns stoßen wird und Guy Merlin Djokoh Kouam, vom SV Kamerun Darmstadt. In der Winterpause verlassen wird uns Giovanni Raguso. Sein Ziel ist noch unbekannt."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?



"Unser Ziel ist es möglichst an der Hinrunde anzuknüpfen.".





Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?



"Das enge Feld oben zeigt, dass man sich hier nicht festlegen kann. Dasselbe gilt auch für das untere Drittel."

