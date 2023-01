SG Sossenheim: "Alles muss besser werden" Die Sportgemeinschaft im Winter-TÜV: Die Trainingsbedingung stimmt, trotzdem müssen Chancenverertung und Konzentration verbessert werden.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir denken das jeder unschwer erkennen kann, dass man sich einiges etwas anders erwartet bzw. erhofft hat. Doch nach den Sommer Abgängen war klar, dass es ein noch schwereres Jahr werden könnte als zuvor. Zufrieden sind wir grundsätzlich mit den Trainingsbedingung und der Beteiligung (auch wenn hier zum Schluss Verletzungen einen großen Cut in der Menge ausgemacht haben).

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Nach unten gerichtet, wird es voraussichtlich uns treffen, so ehrlich muss man zu sich selbst sein. Nach oben hin, könnte es noch spannend werden und man muss schauen, wie die Spitzengruppe aus der langen Winterpause kommt. Doch denken wir, dass Alemannia Nied hier aktuell gesehen wohl die besten Karten haben könnte.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Von einigen Spielern haben wir uns getrennt und drei Neue kommen dazu. Edon Vermica vom FC Kosova FFM, Oguzhan Gömbel von der SG Bad Soden und Fabrizio Alessandro von der Squadra Azzurra Offenbach. An weiteren Möglichkeiten sind wir noch am Tüfteln.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

