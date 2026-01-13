SG Sorghof/Vilseck II verlängert mit ihrem Trainergespann

Schon früh in der laufenden Saison wurde deutlich, dass sportliche Vorstellungen, Ziele und Philosophie perfekt mit denen der Vereinsverantwortlichen übereinstimmen. Mit einem runderneuerten Kader und neun Neuzugängen wurde der Grundstein gelegt, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und dauerhaft im oberen Tabellenbereich zu etablieren. Die Verantwortlichen des SV Sorghof und des FV Vilseck sehen in der Verlängerung ein starkes Zeichen für Stabilität, Vertrauen und nachhaltige Entwicklung. Mit Fokus auf Integration, Teamgeist und einem klaren Spielstil soll der positive Weg konsequent fortgesetzt werden.



Im Dezember 2024 wurde bekannt, dass Udo Hagerer ab der Saison 2025/26 als Spielertrainer des A-Klassisten fungieren werde. Erste Sporen als Trainer hatte sich der als Torjäger in der Nordoberpfalz bekannte Hagerer während der Saison 2018/19 verdient, als er Spielercoach in Königstein war. Seinerzeit wurde über die Relegation die Klasse gehalten. Für Hagerer bedeutete das Engagement in Sorghof eine Rückkehr an eine alte, erfolgreiche Wirkungsstätte, war er doch beim SVS einst bis hoch in die Bezirksoberliga und eine Saison sogar in der Landesliga Mitte unterwegs.



Ferner teilte der SV Sorghof gleichzeitig mit, dass Marco Barile (42) – zu diesem Zeitpunkt schon alleiniger, verantwortlicher Trainer für die SG – auch in der neuen Saison an der Außenlinie stehen würde. Hagerer sollte sozusagen als Spielertrainer Bariles verlängerter Arm auf dem Spielfeld werden. Gemeinsam – beide kennen sich schon lange – setzte man sich das Ziel, mit einer jungen Mannschaft erfolgreichen Fußball zu spielen. Aktuell rangiert die Spielgemeinschaft auf einem guten sechsten Tabellenplatz, mit dem Nachholspiel am 15. März beim TuS Schnaittenbach startet man in die Restrückrunde, in der man sicherlich noch die ein oder andere Stufe auf der Tabellenleiter emporsteigen möchte. Dass man dabei unter anderem weiter auf die Treffsicherheit eines Udo Hagerer baut – fast selbstredend führt er mit 19 Treffern die Torschützenliste der Liga an – versteht sich von selbst.