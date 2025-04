SG Soonwald verlängert mit Erfolgstrainern

„Zudem passt es menschlich. Lars fordert und fördert und trotzdem bleibt der Spaß nicht auf der Strecke“ führt er weiter aus. Und dabei kam es erst sehr kurz vor der Saison zu der Zusammenarbeit: „Wir mussten ja spontan vor Start der Runde nach einem neuen Trainerteam suchen“ erinnert sich Dominik Benz, Abteilungsleiter Fußball beim TuS Seibersbach, an die durchaus aufregende Phase im Sommer.

„Zum Glück waren die Gespräche mit Lars von Anfang an positiv. Einen besseren Grundstein für die Weiterentwicklung des Teams hätten wir gar nicht legen können“ führt er weiter aus. „Dass es großes Potenzial in der Mannschaft gibt, war mir bewusst“, sagt Lars Flommersfeld „dass die Jungs unsere Spielidee so schnell verinnerlichen und unsere Prinzipien so gut umsetzen, war so schnell nicht zu erwarten, bestätigt jedoch unseren eingeschlagenen Weg. Mich freut es sehr, wie sich die Mannschaft im individual- und gruppentaktischen Bereich weiterentwickelt hat. Dennoch liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, um unsere Ziele zu verwirklichen.“ so Flommersfeld weiter. „Auch wenn wir ganz am Rand des Kreises liegen, ist die SG Soonwald eine tolle Adresse. Partnerschaftliche Arbeit im und mit dem Vorstand und eine gute Infrastruktur mit mehreren Plätzen und Hallenzeiten stehen zur Verfügung. Zudem haben wir einen wirklich guten Zuschauerzuspruch“ zeigt er sich zufrieden.