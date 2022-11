– Foto: Paul Stadelmaier, Tobias Sellmaier

SG Sonnenhof: Zwei 18-Jährige, die unverzichtbar sind Stürmer Nico Engel und Linksverteidiger Niklas Mohr, die noch in der A-Jugend spielen dürften, zählen beim Fußball-Oberligisten Großaspach zu den festen Größen. Sie haben beste Karten, dass sie auch morgen in Bissingen und am nächsten Freitag gegen Backnang in der Startelf stehen.

Niklas Mohr und Nico Engel hatte vor dieser Oberliga-Saison wohl nur ein Mann auf der Rechnung. Das war aber der, auf den es bei Großaspachs Fußballern in erster Linie ankommt: Evangelos Sbonias. „Ich habe ihren Ehrgeiz gleich erkannt“, erinnert sich der damals neue SG-Coach an die Vorbereitung: „Sie haben die Vorgaben des Trainerteams wie ein Schwamm aufgesaugt und versucht, sie umzusetzen.“ Er ließ die beiden 18-Jährigen, die eigentlich noch eine Runde in der U19 vor sich hatten, nicht nur mittrainieren, sondern warf sie in den Tests und den WFV-Pokal-Partien sofort ins kalte Wasser. Das frühe Aus in Bad Boll wurde nachvollziehbarerweise zuletzt den Youngstern angelastet, die deshalb auch beim 4:2-Sieg im ersten Punktspiel in Nöttingen mitmischten – und zwar vom Anpfiff weg. Ein eindeutiges Signal, dass Sbonias auf sie setzt.