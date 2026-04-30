SG Sonnenhof: "Wir wollen diesen letzten Schritt gemeinsam gehen"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag, den 02. Mai 2026 zum 32. Spieltag der aktuellen Regionalliga Südwest- Spielzeit 2025/26 bei der U23 des 1. FSV Mainz 05. Anpfiff der Partie im Bruchwegstadion in Mainz ist um 14 Uhr.
Die Stimme:
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Der Auswärtssieg am Samstag in Bahlingen war für uns mehr als nur ein weiterer Schritt – er war Ausdruck dessen, was diese Mannschaft in den vergangenen Monaten ausgezeichnet hat: Leidenschaft, Zusammenhalt und ein unbedingter Wille, gemeinsam erfolgreich zu sein. Selbst wenn spielerisch über weite Strecken auch mal nicht alles gelingen will, was völlig normal ist und zu so einem Prozess dazugehört. Wir mussten dort viele Widerstände überstehen, haben am Schluss aber die richtigen Entscheidungen getroffen und uns diesen 2:0-Erfolg mit viel Einsatz und Herzblut in der Schlussphase dann letztendlich auch verdient. Jetzt stehen wir natürlich vor einem ganz besonderen Spiel am kommenden Samstag in Mainz, da können wir nicht mehr groß drum herum reden. Jeder von uns weiß, was möglich ist – das ist bei uns in der aktuellen Trainingswoche aber auch in unserem gesamten Umfeld deutlich spürbar. Eine riesige Chance, aber auch eine, für die wir uns noch einmal selbst alles abverlangen müssen. Wir wollen diesen letzten Schritt gemeinsam gehen, mit Mut, Überzeugung und der Energie, die uns die gesamte Saison getragen hat. Wenn wir als Verein dort auch wieder als geschlossene Einheit auftreten und die Jungs ihre Stärken auf den Platz bringen, können wir uns für all‘ die harte Arbeit belohnen und etwas wirklich Einmaliges erreichen. Das muss für jeden in unserem Dorfklub Ansporn sowie Motivation genug sein.“
Die Personalsituation:
Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Samstag in Mainz nach jetzigem Stand auch weiterhin auf Luka Janes (Sprunggelenksverletzung).
Der Gegner:
Mit aktuell 51 Punkten aus den bisherigen 31 Saisonspielen belegt die U23- Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 derzeit den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest. Dabei holte die Bundesliga-Reserve der Mainzer um Coach Benjamin Hoffmann in den vergangenen fünf Spielen insgesamt acht Punkte. Das Hinspiel Anfang November vergangenen Jahres endete in einem turbulenten Spiel am Ende mit einem 2:2-Unentschieden. Insgesamt trafen der Dorfklub und die „Nullfünfer“ ins bislang 15 Partien aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an die Mainzer, die insgesamt sechs Duelle für sich entscheiden konnten. Fünfmal siegten die Aspacher, während vier weitere Begegnungen jeweils Unentschieden endeten. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Niklas Diehm (24, FV Langenalb) und seinen beiden Assistenten Marc Heiker sowie Simon Karcher.
Rund um die Partie:
Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa- Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website des 1. FSV Mainz 05. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.