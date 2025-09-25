SG Sonnenhof: "Wir wollen auch in Homburg wieder für Furore sorgen"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag zum neunten Spieltag der Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 beim FC 08 Homburg. Anpfiff der Partie im Waldstadion in Homburg ist um 14 Uhr.
Die Stimme:
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir betreiben aktuell einen enorm hohen Aufwand, machen uns durch Kleinigkeiten aber das Leben so ein bisschen selbst schwer. Das müssen wir unbedingt abstellen und gezielt an den Details arbeiten. Es sind derzeit immer sehr enge Spiele aber die Art und Weise, wie wir diese bestreiten, stimmt uns weiterhin optimistisch und macht Mut für die kommenden Aufgaben. Auch mit Homburg erwartet uns nun wieder ein Gegner, der uns alles abverlangen wird. Sie haben sich den Start sicherlich ganz anders vorgestellt und stehen von den Qualitäten des Kaders aktuell hinter den eigenen Erwartungen. Dennoch verfügen sie über die Einzelspieler, die zu jeder Zeit den Unterschied in dieser Liga ausmachen können. Wir haben in den letzten Wochen aber auch gezeigt, dass wir uns vor den Top-Teams der Liga nicht verstecken müssen und wollen daher auch am Samstag in Homburg wieder für Furore sorgen.“
Die Personalsituation:
Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Samstag nach jetzigem Stand auf Elias Rahn (OP nach Unterarmbruch) und Lukas Stoppel (Sprunggelenksverletzung). Ebenfalls nicht mit an Bord ist Hugo Kretschmar (Rotsperre). Fraglich sind außerdem Mert Tasdelen, Arbnor Nuraj und Antonis Aidonis (alle angeschlagen).
Der Gegner:
In seine mittlerweile achte Regionalliga-Spielzeit ist der FC 08 Homburg mit Beginn der Saison 2025/26 gestartet. Dabei landeten die Homburger nach dem Gewinn der hochsouveränen Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2018 mit beachtlichen 96 Punkten aus 36 Spielen immer auf einem einstelligen Tabellenplatz. Die bis dato „schwächste“ Platzierung erreichte der ehemalige Bundesligist am Ende der vergangenen Saison, als die Saarländer die Südwest-Staffel auf dem achten Tabellenplatz beendeten. Folglich ist es nur logisch, dass die Mannschaft von Cheftrainer Roland Seitz auch weiterhin „oben mitspielen“ möchte und nach dem lang ersehnten Aufstieg in die 3. Liga sowie der damit verbundenen Rückkehr in den Profifußball strebt.
Verstärkt haben sich die Grün-Weißen diesbezüglich in der Sommer-Transferperiode gleich mehrfach namhaft unter anderem mit Hilal El-Helwe, Michael Gelt, Armend Qenaj (alle vom SGV Freiberg Fußball), Steffen Nkansah (vom FC Erzgebirge Aue), Miguel Goncalves (von F91 Düdelingen/Luxemburg), Nils Röseler (Roda JC Kerkrade/Niederlande), Justin Petermann (vom FC Carl Zeiss Jena), Frederik Schumann (vom VfB Stuttgart II), Ken Mata (vom 1. FSV Mainz 05 II) und Simon Joachims (vom 1. FC Nürnberg II). Im Gegenzug haben mit David Hummel (F.C. Hansa Rostock), Benjamin Kirchhoff (Eintracht Frankfurt II), Patrick Weihrauch (zum FC Carl Zeiss Jena), Daniel Kalajdzic (Wiener SC), Max Dombrowka (FC Pipinsried), Maximilian Jansen (1.FC Bocholt), Dominic Schmidt (FC Würzburger Kickers), Tom Kretzschmar (SV Wacker Burghausen) aber auch gleich mehrere ehemalige Stammkräfte den Fußball-Club verlassen.
Aktuell stehen die Homburger noch etwas hinter den eigenen Erwartungen: Nach den ersten acht Spieltagen belegt der FC08 derzeit mit zehn Zählern (2S | 4U | 2N) den 11. Tabellenplatz. Bislang trafen die SG Sonnenhof Großaspach und der Deutsche Zweitligameister von 1986 in acht Pflichtspielen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei an die SG, die insgesamt vier Partien für sich entscheiden konnte. Dreimal gewannen die Aspacher, eine weitere Begegnung endete Unentschieden. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tim Waldinger (30, TSV Rauschenberg) und seinen beiden Assistenten Tobias Lecke und Anne Uersfeld.
Rund um die Partie:
Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der FC08-Website. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.