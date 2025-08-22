SG Sonnenhof: "Wir glauben weiterhin fest an unseren Plan"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Sonntag zum vierten Spieltag der Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 bei der U23 des SC Freiburg. Anpfiff der Partie im Dreisamstadion in Freiburg ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir haben in der ersten Halbzeit gegen den FSV Frankfurt ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Mit Ball haben wir den Gegner gleich mehrfach vor Probleme gestellt. Gleichzeitig haben wir dann aber auch gesehen, dass Kleinigkeiten in dieser Liga ausschlaggebend sein können und wir daher über die gesamte Distanz des Spiels einfach hellwach sein müssen. Leider haben wir uns das Leben dann mit dem Platzverweis kurz vor der Pause selbst schwergemacht. Aktuell haben wir viele Spiele vor der Brust aber das Gute an solch einer englischen Woche ist eben auch, dass wir am kommenden Sonntag bereits direkt wieder die nächste Chance haben, um es besser zu machen. Wir brauchen jeden Einzelnen und auch in Freiburg wird es gegen eine junge, spielstarke Mannschaft wieder auf Kleinigkeiten ankommen. Diese Niederlage - nach langer Zeit mal wieder in einem Liga-Spiel - bringt uns nicht aus dem Konzept, wir glauben weiterhin fest an unseren Plan sowie unsere Idee.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Sonntag in Freiburg nach jetzigem Stand auf Kapitän Volkan Celiktas (Rotsperre), Niklas Mohr (Gelb-Rot- Sperre) und Elias Rahn (OP nach Unterarmbruch).

Der Gegner

Nach drei Spielzeiten in der 3. Liga – welche wahrlich einer Achterbahnfahrt glichen – ist die U23 des SC Freiburg seit der abgelaufenen Spielzeit 2024/25 wieder zurück in der Regionalliga Südwest. Nach der Meisterschaft 2021 und dem damit verbundenen Aufstieg in die dritthöchste Fußballspielklasse Deutschlands folgte auf einen soliden elften Tabellenplatz in der Premieren-Saison eine fulminante Vizemeisterschaft in der darauffolgenden Spielzeit mit nur einem Zähler weniger auf dem Punktekonto als Meister SV Elversberg.

Kurios: In der Folgesaison stieg der SC dann als Tabellenschlusslicht direkt wieder in die Südwest-Staffel ab. Dort hat sich das Team von Trainer Bernhard Weis aber schnell gefestigt. Für die neue Saison haben die Freiburger gleich mehrere vielversprechende Talente aus dem eigenen Nachwuchs in die Bundesliga-Reserve integriert. Im Gegenzug verließen neben Ruben Müller und Marco Wörner (Beide zum SC Paderborn 07), sowie Yann Sturm (zum FC Ingolstadt 04), Alessio Besio (zum SC Verl) und Franci Bouebari (zu Rot-Weiss Essen) ehemalige Stammkräfte und Leistungsträger den SCF für höherklassige Aufgaben.

Nach den ersten drei Spieltagen steht der SC Freiburg II bei einer ausgeglichenen Bilanz von vier Punkten (1S, 1U, 1N) derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz. Auf eine 0:3-Auftaktpleite in Freiberg folgte ein fulminanter 5:3-Heimsieg gegen den FC 08 Homburg sowie am vergangenen Samstag ein Last-Minute-2:2 bei Aufsteiger FC Bayern Alzenau. Bislang trafen die U23 des SC und die SG Sonnenhof Großaspach bereits in 18 Pflichtspielen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an die Aspacher, die insgesamt acht Begegnungen für sich entscheiden konnte. Sieben Mal gewannen die Breisgauer, drei weitere Duelle endeten Unentschieden. Zwar gastierte der Dorfklub dabei bereits neun Mal in Freiburg, spielte bislang aber noch nie im Dreisamstadion, weshalb es hier am kommenden Sonntag zu einer Premiere für die Reinhardt-Elf kommen wird. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Jan-Vincent Ritter (TuS 28 Münchweiler-Alsenz) und seinen beiden Assistenten Jason Lieser und Florian Stahl.

Rund um die Partie

Auch am Sonntag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch am kommenden Samstag wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für die Partie gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website des SC Freiburg.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Gastspiel der SG Sonnenhof Großaspach beim SC Freiburg am Sonntag unter www.leagues.football/sga live übertragen. Ein Match-Pass ist für 6,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es verschiedene Streaming-Paket-Modelle, welche über denselben Link seitens LEAGUES angeboten werden.