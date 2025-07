SG Sonnenhof: "Wir freuen uns einfach riesig auf diese neue Saison"

Die SG Sonnenhof Großaspach startet am kommenden Samstag mit einem Heimspiel in die Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26. Zu Gast am ersten Spieltag ist dann Mitaufsteiger TSG Balingen. Anpfiff der Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr. Wie wird dieses Spiel enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage auf FuPa mit.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir sind erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet mit einem gelungenen Pokalspiel am vergangenen Samstag in Pleidelsheim. Nun wollen wir daran natürlich auch zum Liga-Start anknüpfen. Für uns gilt es, die gleiche Überzeugung sowie Herangehensweise an den Tag zu legen, da es wichtig sein wird, direkt mit einem positiven Gefühl zu starten. Unser kommender Gegner aus Balingen ist uns bestens bekannt und durch die vergangene Saison - rückblickend mit den drei letzten Aufeinandertreffen gegen die TSG - auch noch sehr präsent in unseren Köpfen. Es geht nun allerdings wieder bei Null los und die Karten werden bekanntlich neu gemischt. Wir freuen uns einfach riesig auf diese neue Saison und die damit verbundenen Herausforderungen, die uns bevorstehen. Wir haben in den vergangenen Monaten einen extrem hohen Aufwand betrieben. Diesen Schwung aus der Vorsaison sowie unserer Vorbereitung wollen wir mitnehmen. Das hat man bei den Jungs auch in der Trainingswoche deutlich gespürt, dass die Anspannung ist und die Mannschaft es kaum erwarten kann, endlich loszulegen.“

Der Gegner:

Die TSG Balingen ist zurück in der Regionalliga Südwest. Nach zuvor sechs Spielzeiten und dem anschließenden Abstieg am Ende der Saison 2023/24, gelang der TSG nach gerade einmal einer Spielzeit in der Oberliga Baden-Württemberg schon wieder die Blitz-Rückkehr in die Südwest-Staffel. Dabei mussten die Balinger als Vizemeister hinter der SG Sonnenhof Großaspach zwar zunächst noch den Zwischenschritt über die Aufstiegsrelegation gehen, bewiesen hier aber echte Gewinner-Mentalität. Auf ein 1:1-Unentschieden im altehrwürdigen Fritz-Walter-Stadion gegen die Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern folgte ein spektakulärer sowie entscheidender Last-Minute- Heimsieg (3:2) gegen Türk Gücü Friedberg, der letztendlich zum Aufstieg führte.

Verstärkt hat sich das Team von Coach Murat Isik zur neuen Saison unter anderem mit Tim Hannak (von Eintracht Frankfurt II), Jonas Brändle (vom FC 08 Villingen) und Luca Battista (vom SGV Freiberg Fußball). Dagegen beendet mit Jan Ferdinand ein 42-facher Torschütze der vergangenen Jahre seine Karriere vorzeitig. Nicht allzu gut dürfte der TSG Balingen die SG Sonnenhof Großaspach aus der Vorsaison in Erinnerung sein. Gleich zweimal musste sich der Club aus dem Zollernalbkreis – sowohl zuhause als auch auswärts – jeweils deutlich mit 1:6 geschlagen geben. Darüber hinaus zog die TSG auch im Finale des DB Regio-wfv-Pokals mit 0:2 gegen die SG den Kürzeren.

Nun treffen die beiden Teams am Samstag zum bereits 16. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Der direkte Vergleich geht mit bislang acht Siegen ebenfalls an die Aspacher. Viermal gewann Balingen, drei weitere Begegnungen endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie des ersten Spieltags von Schiedsrichter Marcel Rühl (29, SG Hohenahr) und seinen beiden Assistenten Dennis Jantz und Terlan Tavasolli.

Rund um die Partie:

Tickets für das Heimspiel am Samstag in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf unter www.sg94.de sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen auch in dieser Spielzeit wieder wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Auch beim ersten Heimspiel der neuen Spielzeit informiert die SG außerdem wie bisher auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen die TSG Balingen am Samstag unter www.leagues.football/sga live übertragen. Ein Match-Pass ist für 6,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es verschiedene Streaming-Paket-Modelle, welche über denselben Link seitens LEAGUES angeboten werden.