SG Sonnenhof will "Lauf fortsetzen und Schwung mitnehmen"

Die Stimme

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir sind gegen Balingen am Mittwochabend super ins Spiel gekommen. Trotz vieler Veränderungen in der Startelf haben wir stark losgelegt und letztendlich auch so, wie ich mir das im Vorfeld vorgestellt hatte. Es war uns wichtig, dass wir auch über die Sommerpause hinaus in unserem Wohnzimmer weiterhin ungeschlagen bleiben und das ist uns gelungen. Am morgigen Samstag werden wir in Hollenbach dann sicherlich auch wieder die in oder andere Veränderung vornehmen, was die Startelf angeht, aber die Zielsetzung sowie Herangehensweise bleibt natürlich gleich: Wir fahren nach Hollenbach, um unseren Lauf fortzusetzen und den Schwung dann mit ins große Pokalfinale nächste Woche zu nehmen.“

Die Personalsituation

Nach wie vor verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt auch am morgigen Samstag auf Marius Kunde (OP nach Mittelfußbruch) und Niklas Pollex (Aufbautraining). Ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung.

Der Gegner

Aktuell belegt der FSV Hollenbach mit 39 Punkten aus den bisherigen 32 Saisonspielen den 13. Tabellenplatz in der Oberliga BW. Dabei holtet das Team von Coach Reinhard Schenker aus den vergangenen fünf Partien acht Punkte und wusste dabei unter anderem zuhause gegen den 1. CfR Pforzheim (3:1) zu überzeugen. Erst am vergangenen Samstag setzt es nach mehreren Wochen erstmals wieder eine knappe 1:2-Niederlage beim Vizemeister TSG Balingen. Dabei sind die Hollenbacher auch noch nicht ganz aus dem Rennen, was den Kampf um den Klassenerhalt in der höchsten Fußballspielklasse Baden-Württembergs betrifft. Das Hinspiel im November vergangenen Jahres gewannen die Aspacher in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena am Ende souverän mit 3:0. Fabian Eisele mit einem Doppelpack und Mert Tasdelen führten die SG am damaligen Freitagabend auf die Siegerstraße. Bislang trafen der Dorfklub und der FSV in bislang elf Partien aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei klar an die Mannschaft aus dem Fautenhau, welche insgesamt acht Mal als Sieger den Platz verließ, drei weitere Aufeinandertreffen endeten zugunsten der Rot-Blauen. Geleitet wird die Begegnung am morgigen Samstag von Schiedsrichter Patrick Mattern (29, SRVgg Mannheim). Die beiden Assistenten standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Rund um die Partie

Auch am morgigen Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es am Spieltag an den Tageskassen.