SG Sonnenhof will in Fellbach den Oberliga-Titel klar machen

Die Stimme

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Ich hatte im Vorfeld ja bereits betont, dass es für uns in Holzhausen einzig und allein ums Weiterkommen geht. Das haben wir am Ende geschafft und das ist für uns auch alles, was zählt. Sicherlich haben wir etwas mehr Körner liegen lassen und es spannender gemacht, als erhofft, aber das spielt im Nachhinein keine Rolle mehr. Wir stehen zum zweiten Mal in Folge im Finale und darüber freuen wir uns riesig. Nun treffen wir morgen in Fellbach aber auf einen Gegner, bei dem es ebenfalls noch um alles geht und der uns daher einmal mehr alles abverlangen wird. Wir wollen alles außerhalb des Platzes ausblenden und ausschließlich das beeinflussen, was in unserer Hand liegt. Jetzt heißt es nochmal alle Kräfte zu bündeln, unsere morgige Aufgabe mit absoluter Entschlossenheit sowie Überzeugung anzugehen und dann bin ich davon überzeugt, dass wir den Deckel auch draufmachen werden.“

Die Personalsituation

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt auch am Samstag in Fellbach weiterhin auf Marius Kunde (OP nach Mittelfußbruch) und Janis Gesell (Rotsperre). Auch Niklas Pollex (Kopfverletzung) wird nicht zur Verfügung stehen. Fraglich ist zudem ein Einsatz von Christian Mistl (angeschlagen). Dagegen kehrt Arbnor Nuraj nach seiner abgesessenen Rotsperre in das Aufgebot des Dorfklubs zurück.

Der Gegner

Aktuell belegt der SV Fellbach mit 27 Punkten aus den bisherigen 29 Saisonspielen den 16. Tabellen- und damit – nach jetzigem Stand – zweiten Abstiegsplatz in der Oberliga BW. Dabei musste sich das Team von Coach Tomislav Zoric zuletzt fünf Mal geschlagen geben. Und dennoch wusste der Aufsteiger durchaus zu überzeugen: Am vergangenen Freitagabend unterlag der SVF nach zwischenzeitlicher Führung erst in der Nachspielzeit noch knapp mit 2:3 bei der zweitplatzierten TSG Balingen. Auch zuvor gegen den FSV Hollenbach waren die Fellbacher mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen und verloren erneut erst in der Nachspielzeit doch noch knapp mit 1:2.

Vor allem zuhause weiß sich der Meister der Verbandsliga Württemberg 2024 zu helfen: Holten die Rot-Weißen immerhin 18 von insgesamt 27 Zählern auf heimischem Boden. Darunter unter anderem beachtliche Heimerfolge gegen den VfR Mannheim, den 1.FC Normannia Gmünd, den VfR Aalen sowie den FC Nöttingen. Das Hinspiel der aktuellen Spielzeit im Oktober vergangenen Jahres gewann die SG Sonnenhof Großaspach am Ende souverän mit 6:0. Ansonsten ist die Bilanz zwischen dem SV Fellbach und der SG mit jeweils einem Sieg für beide Mannschaften sowie einem 3:3-Unentschieden in der Landesliga-Saison 1996/97 vollkommen ausgeglichen. Geleitet wird die Begegnung am morgigen Samstag von Schiedsrichter Jannik Ganji (SRVgg Bruchssal) und seinen beiden Assistenten Jonas Becker und Benjamin Bilek.

Rund um die Partie

Auch am morgigen Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es am Spieltag an den Tageskassen.