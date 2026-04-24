SG Sonnenhof will auch am Kaiserstuhl fokussiert bleiben

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Ich hatte ja im Vorfeld bereits betont, dass wir ganz genau wissen, wie wir dieses Top-Spiel zuhause gegen Freiberg einzuordnen haben. Das haben wir auch getan, drei Punkte bleiben bekanntlich auch nur drei Punkte, welche uns aber auf jeden Fall extrem guttun. Wie wir diese aber dann letztendlich auch eingefahren haben, das war schon bemerkenswert. Wir waren extrem fokussiert in den Zweikämpfen, sind mit einer sehr hohen Intensität an die Sache rangegangen und haben unsere Torchancen konsequent genutzt. Besonders gefreut hat mich, dass wir sowohl defensiv stabil standen als auch offensiv die nötige Durchschlagskraft gezeigt haben – das war insgesamt eine sehr reife und geschlossene Mannschaftsleistung. Wir wissen aber auch, dass wir uns darauf jetzt im Saisonendspurt nicht ausruhen dürfen. Die Liga ist extrem ausgeglichen, und jedes Spiel stellt uns nochmal vor neue Herausforderungen. Mit Blick auf das Auswärtsspiel am morgigen Samstag beim Bahlinger SC ist genau diese Haltung wieder entscheidend. Die Tabellensituation des Gegners darf uns dabei in keiner Weise beeinflussen. Gerade solche Spiele sind bekanntlich oftmals die schwierigsten, weil der Gegner nichts zu verlieren hat und entsprechend mutig auftreten wird, das haben die jüngsten Ergebnisse gezeigt. Wir erwarten eine kämpferische, aggressive Mannschaft und müssen von Beginn an dagegenhalten. Darauf stellen wir uns ein, werden mit einem klaren Plan wieder an die Sache rangehen und alles daran setzen, um drei Punkte mit nach Aspach zu bringen.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am morgigen Samstag beim BSC nach jetzigem Stand auch weiterhin auf Luka Janes (Sprunggelenksverletzung).

Der Gegner

Mit aktuell 18 Punkten aus den bisherigen 30 Saisonspielen belegt der Bahlinger SC derzeit den 18. und damit letzten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest. Trotz der Tatsache, dass der Klassenerhalt rein rechnerisch noch zu stemmen wäre, steht der BSC bereits jetzt als erster Absteiger der Saison fest, da die Südbadener keine Lizenz für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Südwest beantragt haben. Damit kehrt der Club nach zuletzt sieben Spielzeiten in Serie in der Viertklassigkeit erstmals wieder in die Oberliga BW zurück. Und dennoch weiß das Team von Coach Marco Schneider, welcher das Team erst im März vom vorigen Cheftrainer Stefan Reisinger übernommen hatte, im Saisonendspurt zu überzeugen. Neben dem erneuten Einzug als Titelverteidiger ins südbadische Landespokalfinale punkteten die Bahlinger auch zuletzt gegen die Top-Teams SGV Freiberg Fußball (2:2) sowie beim FSV Frankfurt (1:1) und 1. FSV Mainz 05 II (1:1). Am vergangenen Wochenende folgte dann gar ein 2:1- Heimsieg gegen die Stuttgarter Kickers. Das Hinspiel Ende Oktober vergangenen Jahres gewann die SG souverän nach Treffern von Michael Kleinschrodt, Mert Tasdelen, Fabian Eisele und Lukas Stoppel mit 4:0. Und auch der direkte Vergleich geht an die Aspacher, die von bislang insgesamt elf Aufeinandertreffen sechs Partien für sich entscheiden konnten. Viermal gewann der Bahlinger SC, eine weitere Begegnung endete mit einem 1:1-Unentschieden. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Christian Steib (SC Dortelweil) und seinen beiden Assistenten Lasse Braun und Lars Wacker.

Rund um die Partie

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website des Bahlinger SC.

Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.