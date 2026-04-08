SG Sonnenhof will am Freitag "direkt nochmal nachlegen"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Freitagabend, den 10. April 2026 den TSV Schott Mainz. Anpfiff der Partie des 28. Spieltags der aktuellen Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr.
Die Stimme
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Mit dem Auswärtssieg am vergangenen Samstag in Sandhausen haben wir die englische Woche natürlich maximal erfolgreich abgeschlossen und uns für zwei sehr starke Auftritte bestmöglich belohnt. Was mich besonders freut, ist, dass wir über die gesamte Spieldauer unsere Struktur nicht verloren haben. Das ist für uns ein wichtiger Entwicklungsschritt, den wir auch weiterhin gezielt verfolgen wollen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass dieser Sieg noch wertvoller ist, wenn wir nun am Freitagabend bei uns zuhause direkt nochmal nachlegen. Uns stehen wirklich spannende Wochen bevor, die es dennoch in sich haben werden. Die Mainzer haben in den bisherigen Partien in diesem Jahr bereits mehrfach gezeigt, dass sie ein extrem unangenehm zu bespielender Gegner sein können. Wir müssen daher auch am Freitag wieder mit der nötigen Intensität sowie Klarheit in unserem Spiel mit und gegen den Ball an die Sache rangehen. Wenn uns das gelingt und wir es schaffen, die Energie aus der Vorwoche mitzunehmen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch an diesem Wochenende wieder viel Spaß haben werden.“
Die Personalsituation
Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Freitagabend zuhause gegen den TSV Schott Mainz auch weiterhin auf Lukas Janes (Sprunggelenksverletzung). Darüber hinaus werden auch Kapitän Volkan Celiktas sowie Leon Maier (Beide Gelbsperre) nicht zur Verfügung stehen. Antonis Aidonis hingegen kehrt nach seiner abgesessenen Gelbsperre wieder in das Aufgebot des Dorfklubs zurück.
Der Gegner
Mit aktuell 19 Punkten aus den bisherigen 27 Saisonspielen belegt der TSV Schott Mainz momentan den 17. Tabellen- und damit vorletzten Platz in der Regionalliga Südwest. Dabei wusste das Team von Coach Samuel Horozovic, der die Mannschaft in der vergangenen Saison zurück in die Viertklassigkeit sowie ins rheinhessische Landes-Pokalfinale führte, in den bisherigen Partien des Jahres 2026 bereits mehrfach zu überzeugen. Sowohl bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (2:0), als auch gegen den FC-Astoria Walldorf (4:2) sowie im Derby bei der U23 des 1. FSV Mainz 05 (3:0) siegten die Blau-Weißen jeweils überzeugend. Zudem gelang den Mainzern erneut der Einzug ins Pokalfinale durch ein 6:5 nach Elfmeterschießen bei der TuS Mechtersheim.
Dort kommt es am 23. Mai schließlich zur Neuauflage des Vorjahresfinals gegen den FK Pirmasens. Niederlagen setzte es hingegen jeweils gegen den FSV Frankfurt (0:5), den SC Freiburg II (0:3), beim KSV Hessen Kassel (1:2) und zuletzt am vergangenen Spieltag zuhause gegen den FC 08 Homburg (0:7). Das Hinspiel zwischen beiden Teams entschied die SG Sonnenhof Großaspach Anfang Oktober vergangenen Jahres schließlich mit 4:1 für sich. Der direkte Vergleich beider Clubs geht ebenfalls an die SG, die in bislang fünf Aufeinandertreffen insgesamt drei Mal als Sieger vom Platz ging. Zweimal gewann der TSV Schott Mainz. Geleitet wird die Partie am Mittwochabend von Zweitliga-Schiedsrichter Marc Heiker.
Rund um die Partie
Im Rahmen des anstehenden Heimspieltags wird es ab 17.30 Uhr – präsentiert von unserem Spieltagspartner Kreissparkasse Waiblingen – bereits vorab ein buntes Rahmenprogramm auf dem Vorplatz der WIRmachenDRUCK Arena geben. Neben einem Glücksrad direkt am KSK-Stand gibt es außerdem Fotomöglichkeiten mit dem KSK-Maskottchen sowie der Schwäbischen Waldfee.
Tickets für das Heimspiel am Freitagabend in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen auch am Freitag wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.
Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den TSV Schott Mainz unter https://www.leagues.football/sga wieder live übertragen.