SG Sonnenhof weiter unaufhaltsam! 2:0 unter Flutlicht in Nöttingen

Doch es war ein hartes Stück Arbeit, welches die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt zunächst zu verrichten hatte. Die SG startete gut ins Spiel, drückte der Partie früh ihren Stempel auf und war von Beginn an tonangebend. Doch oftmals scheiterte es im ersten Durchgang noch an der Entschlossenheit im letzten Drittel. Mit zunehmender Spieldauer kamen dann auch die Hausherren besser ins Spiel und machten es den Aspachern weitestgehend schwer, um potenziell bespielbare Räume in der Offensive zu finden.

Die beste Chance im ersten Durchgang hatte Volkan Celiktas nach einer Freistoß-Hereingabe von Marius Kunde aus dem linken Halbfeld. Aus kurzer Distanz kam der Kapitän noch entscheidend an den Ball, FCN-Keeper Marksteiner reagierte aber glänzend und konnte auf der Linie noch klären (40.). Somit ging es nach den ersten 45 umkämpften Minuten torlos in die Katakomben der Kleiner-Arena.

Nach dem Seitenwechsel drückte die SG wieder aufs Gaspedal und dennoch sollte sich der FC Nöttingen an diesem Abend als der erwartet schwierige Prüfstein herauskristallisieren. Doch die Aspacher Geduld sowie der Aufwand wurden dann letztendlich belohnt. Nach einem abgeblockten Schuss von Volkan Celiktas, spitzele Niklas Mohr den Ball anschließend noch zu Mert Tasdelen. Der Offensivmann ließ sich nicht zweimal bitten, zog von der Strafraumkante nach innen und vollendete per präzisem Flachschuss ins rechte untere Eck zur viel umjubelten Führung für die SG (54.).

Zwar bäumten sich die Gastgeber in der folgenden Spielphase nochmal auf, doch Großaspach zeigte sich auch an diesem Abend defensiv wieder von seiner besten Seite und hielt bis zum Schluss die Null. Für die Entscheidung sorgte der Kapitän dann persönlich in der 83. Spielminute: Nach einer feinen Ecke von Mert Tasdelen kam Volkan Celiktas im Zentrum frei zum Kopfball und wuchtete diesen schließlich zum 2:0-Endstand in die Maschen.

Das nächste Spiel

Am kommenden Samstag empfängt die SG Sonnenhof Großaspach dann den 1. FC Normannia Gmünd. Anpfiff der Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.