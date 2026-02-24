SG Sonnenhof vor Nachholspiel: "Wollen direkt gut reinstarten"

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Eine Vorbereitung bringt vorab natürlich auch immer eine Pause mit sich, die uns sicherlich ganz gutgetan hat sowie anschließend eine längere Phase, in der viel gearbeitet und auch getestet werden kann. Nichtsdestotrotz spreche ich für uns alle, dass wir uns als Wettkampftypen einfach riesig freuen, dass nun am Sonntag endlich wieder der Liga-Alltag startet und es wieder um Punkte geht. Wir haben die Vorbereitungszeit ausgiebig genutzt, um an unseren Abläufen zu feilen, diese zu verfeinern sowie Prozesse in unserem Spiel mit und gegen den Ball zu optimieren. Für die Restrunde haben wir uns nochmal viel vorgenommen, haben einige knifflige Herausforderungen vor der Brust und dafür wollen wir gewappnet sein. Mit der U23 des SC Freiburg erwarten wir zum Auftakt ins neue Pflichtspieljahr direkt einen schwer zu bespielenden Gegner. Eine junge, dynamische und vor allem technisch top ausgebildete Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Aber wir spielen zuhause, wollen direkt gut reinstarten und damit auch wieder die Rahmenbedingungen für die kommenden Wochen schaffen.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Mittwoch zuhause gegen den SC Freiburg II lediglich auch Michael Kleinschrodt (Gelbsperre). Ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung.

Der Gegner

Mit aktuell 26 Punkten aus den bisherigen 20 Saisonspielen belegt die U23 des SC Freiburg momentan den 14. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Dabei holte das Team von Coach Bernhard Weis in den letzten fünf Spielen vor der Winterpause insgesamt vier Punkte. Einem Unentschieden bei den Kickers Offenbach (1:1) sowie einem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 II folgten schließlich drei Niederlagen in Serie (1:2 gegen den SGV Freiberg Fußball, 1:4 beim FC 08 Homburg und 1:3 gegen den FC Bayern Alzenau).

Den Grundstein für eine hoffentlich erfolgreiche Restrunde ohne Abstiegssorgen legte die Bundesliga-Reserve des SCF zuletzt im einwöchigen Trainingslager im spanischen Estepona, direkt an der Costa del Sol in der andalusischen Provinz Málaga. Verstärkt hat sich die zweite Freiburger Garde zur Winterpause außerdem mit dem 18-jährigen Innenverteidiger Daniel Williams, der von der U19 des SSV Ulm 1846 Fußball in den Breisgau wechselte.

Das Hinspiel zwischen dem SC Freiburg II und der SG Sonnenhof Großaspach endete im August vergangenen Jahres mit 4:2 zugunsten des Dorfklubs. Insgesamt trafen die beiden Teams bereits 19 Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei an die Aspacher, die bislang neun Mal als Sieger den Platz verließen. Sieben Partien entschieden die Freiburger für sich, drei weitere Duelle endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am Mittwoch von Schiedsrichter Vincent Schandry (31, 1. FC-TSG Königstein) und seinen beiden Assistenten Frederik Angermaier und Alexander Hauser.

Rund um die Partie

Tickets für das erste Heimspiel im neuen Jahr 2026 in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den SC Freiburg II unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.

Wichtiger Hinweis für Besucher:

Aufgrund der derzeitigen Amphibienwanderung rund um das Arena-Gelände im Fautenhau müssen die ausgewiesenen Parkplätze P0, P1, P2, P4 sowie P5 bis 17.00 Uhr geräumt sein.

Darüber hinaus wird die Straße unterhalb der Arena ab diesem Zeitpunkt gesperrt.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage findet derzeit die jährliche Amphibienwanderung rund um das Gelände der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach in vollem Gange statt.

Aus diesem Grund steht für das morgige Nachholspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen die U23 des SC Freiburg (Anpfiff 19.00 Uhr) nur eine sehr begrenzte Anzahl an Parkplätzen an der WIRmachenDRUCK Arena zur Verfügung. Einige werden nun schmunzeln, eine Sperrung der Parkflächen aus diesem Grund kennt wohl auch kein anderer Fußball-Club in Deutschland - die SG akzeptiert aber natürlich diese Anordnung der Behörden, denn: Umweltschutz geht vor!

Wir weisen Besucher eindringlich darauf hin, die Parkflächen des ausgeschilderten Gewerbegebiets Forstboden (Navi-Adresse: Daimlerstraße 1, 71546 Aspach), Fautenhauer Hof oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Oder noch besser (!), nutzen Sie doch einfach den kostenlosen Shuttlebus vom Hotel Sonnenhof aus: Dieser fährt im Pendelverkehr ab 17.30 bis 19.00 Uhr am Eingang des Parkhauses des Hotel Sonnenhofs in Richtung WIRmachenDRUCK Arena ab sowie im Anschluss an die Partie auch wieder zurück in Richtung Hotel.